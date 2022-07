Life

Η Κένταλ Τζένερ ποζάρει ολόγυμνη και ρίχνει το Instagram! (εικόνες)

Η ανάρτηση της Kendall Jenner απέσπασε εκατομμύρια likes.

Η Kendall Jenner είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές και διάσημες γυναίκες στον κόσμο, που καταφέρνει με κάθε της εμφάνιση να μαγνητίζει τα βλέμματα.

Η αδερφή της Kim Kardashian, που διαπρέπει στον χώρο του modeling κατέχει έναν από τους πιο δημοφιλείς λογαριασμούς στο Instagram, με περίπου 245 εκατομμύρια ανθρώπους να την ακολουθούν.

Έτσι το μοντέλο είναι αρκετά ενεργό στα social media και μοιράζεται καθημερινά στιγμιότυπα από την ζωή της, με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Αυτή τη φορά η Kendall Jenner εξέπληξε τους followers της, αφού έκανε μια άκρως αποκαλυπτική ανάρτηση.

Πιο συγκεκριμένα η ίδια πόζαρε ολόγυμνη, χωρίς να φοράει τίποτα κάνοντας ηλιοθεραπεία.

Όπως είναι λογικό η δημοσίευση της απέσπασε εκατομμύρια likes και πολλά σχόλια.

