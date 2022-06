Πολιτική

“Turkaegean”: ΕΔΕ διέταξε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διενέργεια Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης για υπαλλήλους στο εξωτερικό, με εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Κατόπιν εντολής του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνι Γεωργιάδη, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για τη διερεύνηση και τη διαπίστωση πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της πρώην Διεύθυνσης Σημάτων της γενικής γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σχετικά με την καταχώρηση του εμπορικού σήματος "Τurkaegean" στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) καθώς και σε άλλα εθνικά και διεθνή Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Αυτό γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενώ σημειώνεται ότι η διενέργεια της Ένορκης Διοικητικής εξέτασης διατάσσεται επειδή δεν υπήρξε ουδέποτε ενημέρωση για τη συγκεκριμένη υπόθεση προς την Υπηρεσία ή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες που υπηρετούσαν στο εθνικό γραφείο σημάτων ή που τελούσαν σε απόσπαση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) προκειμένου να αναληφθεί η έγκαιρη και ενδεδειγμένη πολιτική, διπλωματική και υπηρεσιακή δράση.

ΣΥΡΙΖΑ: Κρεσέντο υποκρισίας Γεωργιάδη η ΕΔΕ, για να ρίξει σε υπαλλήλους τις ευθύνες του για το "Turkaegean"

«Κρεσέντο υποκρισίας» καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, σχολιάζοντας ότι «ο άνθρωπος που δεν θα έλεγε ποτέ "Βόρεια Μακεδονία" παρέδωσε στην Τουρκία το "Turkaegean|».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «ο κ. Γεωργιάδης σε ένα κρεσέντο υποκρισίας, όπως έκανε και με τη Συμφωνία των Πρεσπών, διέταξε ΕΔΕ για να ρίξει τις βαρύτατες και επιζήμιες ευθύνες του αλλού», καθώς «αντί να παραιτηθεί που -εν μέσω κλιμακούμενων τουρκικών απειλών στο Αιγαίο- λόγω ανικανότητάς του παρεδόθη στη γειτονική χώρα ένα όνομα το οποίο βλάπτει τον ελληνικό τουρισμό, επιχειρεί να οικειοποιηθεί όλο το Αιγαίο και μπορεί στο μέλλον να αποτελέσει επικίνδυνο προηγούμενο για τα εθνικά μας συμφέροντα, ψάχνει υπαλλήλους για να τους ρίξει την ευθύνη».

Η αξιωματική αντιπολίτευση αναφέρει ότι «η συγκεκριμένη επίβλεψη ήταν από τις λίγες αρμοδιότητες που του έχει αφήσει ο κ. Μητσοτάκης, κι όμως ο κ. Γεωργιάδης εδώ και έναν χρόνο δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια διαμαρτυρίας και αφήνει την Τουρκία να αλωνίζει στην Επιτροπή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι «είναι γνωστό πως ο κ. Γεωργιάδης είναι ένας διακοσμητικός υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων» και «ίσως αυτό αποτελεί κι ένα σημείο που θα συμφωνούσαμε με τον κ. Μητσοτάκη». «Αν είχε ουσιαστικές αρμοδιότητες δεν μπορούμε να φανταστούμε τι άλλο θα είχε κάνει», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ναύπλιο - Τροχαίο: Αυτοκίνητο γκρέμισε μάντρα και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα (εικόνες)

ΗΠΑ: 8χρονος πυροβόλησε και σκότωσε βρέφος ενός έτους

Βίντεο: Η στιγμή που μωρό πέφτει από μπαλκόνι και... προσγειώνεται σε πλάτη περαστικού (βίντεο)