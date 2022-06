Πολιτική

Οικονόμου για “Turkaegean” : προσφυγή της Ελλάδας στην ΕΕ

Νομικές κινήσεις για τη χρήση του όρου από την Τουρκία, προανήγγειλε και ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας.

Ό κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, κάνει λόγο για προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) σχετικά με την κατοχύρωση του όρου «Turkaegean» και τη χρήση του για διαφημιστικούς και τουριστικούς σκοπούς από την Άγκυρα.

Σύμφωνα με όσα είπε, δεν πρόκειται για αναγνώριση του συγκεκριμένου εμπορικού σήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι απλά απόφαση μιας επιτροπής της με έδρα την Ισπανία, η οποία «δεν παράγει πολιτικά ζητήματα». Ο τρόπος που έγινε η καταχώρηση δεν επέτρεψε να γίνει ένσταση, ενώ ερευνάται πώς και γιατί συνέβη.

Ο Γιάννης Οικονόμου δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι πρόκειται για μια «αθέμιτη εμπορική πρακτική που θα προσβληθεί και θα αποκατασταθεί».

Κικίλιας: θα κινηθούμε νομικά

«Η Ελληνική Κυβέρνηση κινείται νομικά ενάντια σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ και αρκετό καιρό έχουμε συνεργασία με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Δένδια. Η χώρα μας θα κινηθεί νομικά και στα ευρωπαϊκά φόρα, θα υπερασπίσει τη θέση της στην Αμερική και σε όλες τις χώρες». Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας αναφερόμενος στο θέμα που έχει προκύψει με τον όρο «Turkagean» σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ και στους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Χριστίνα Βίδου.

«Αυτή η κίνηση αντίκειται στην ηγεσία τους και στον τρόπο με τον οποίον χειρίζονται τα πράγματα, καθώς οι Τούρκοι ταξιδιώτες και τουρίστες έχουν γεμίσει τα ελληνικά νησιά, τη Μυτιλήνη και την Κω και τη Χίο και τη Σάμο και ψηφίζουν Ελλάδα. Οπότε αυτό ίσως θα έπρεπε να το σκεφτούν οι έχοντες τις πολιτικές πρωτοβουλίες και τις ανάλογες συμπεριφορές» τόνισε ο κ. Κικίλιας.





