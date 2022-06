Αθλητικά

Παγκόσμιο υγρού στίβου: Η Εθνική με θρίαμβο στους “4”

Η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών ξεπέρασε όλα τα εμπόδια, νίκησε τις ΗΠΑ και είναι στα ημιτελικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης.

Ούτε η απώλεια του Μάνου Ζερδεβά με πρόβλημα τραυματισμού, ούτε η αμυντική «κατάρρευση» της δεύτερης περιόδου, στάθηκαν ικανές να σταματήσουν την πορεία της εθνικής υδατοσφαίρισης ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης. Πιάνοντας τρομερή απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο, ιδιαίτερα στην άμυνα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιβλήθηκε 16-11 των ΗΠΑ στον προημιτελικό, εξασφάλισε για πέμπτη φορά στην ιστορία του θέση στην τετράδα και πλέον χρειάζεται μία νίκη σε δύο ματς για να ανέβει στο βάθρο, αρχής γενομένης από τον ημιτελικό της Παρασκευής (1/7), απέναντι στο νικητή της αναμέτρησης Ουγγαρία-Ιταλία.

Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε ιδανικά τον προημιτελικό, με τον Γενηδουνιά να «εκτελεί» με μακρινά σουτ τον Χόλαντ στις δύο πρώτες επιθέσεις. Οι ΗΠΑ αντέδρασαν, μείωσαν με τον Μπόουεν και είχαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν, αλλά το πέναλτι του πρώην παίκτη του Απόλλωνα αποκρούστηκε από τον Ζερδεβά. Παράλληλα, οι Αμερικανοί είχαν 0/3 με παίκτη παραπάνω στην πρώτη περίοδο, ενώ η εθνική εκμεταλλεύθηκε με τον Αργυρόπουλο τη μοναδική αποβολή που κέρδισε και έκλεισε το οκτάλεπτο προηγούμενη 3-1.

Δύο αστάθμητοι παράγοντες άλλαξαν την εικόνα του αγώνα στη συνέχεια. Αφενός, οι δύο ποινές που φορτώθηκε πολύ νωρίς ο Ντίνος Γενηδουνιάς, αφετέρου ένα πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε στο αριστερό χέρι ο Ζερδεβάς, το οποίο ανάγκασε τον Θοδωρή Βλάχο να τον αντικαταστήσει με τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο. Οι Αμερικανοί «αναθάρρησαν», βρήκαν καλά σουτ από την περιφέρεια και έφεραν το ματς σε ισορροπία, πετυχαίνοντας συνολικά έξι γκολ (!) στη δεύτερη περίοδο. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, αν οι Αργυρόπουλος και Γενηδουνιάς δεν είχαν... ανοιχτή γραμμή με τα δίχτυα, ώστε να μην επιτρέψουν τουλάχιστον στις ΗΠΑ να πάρουν προβάδισμα.

Η εικόνα της δεύτερης περιόδου ήταν δυσοίωνη, αλλά έμελλε να σταματήσει εκεί. Οι διεθνείς μπήκαν πολύ αποφασισμένοι στο τρίτο οκτάλεπτο, όρθωσαν ένα «δάσος» από μπλοκ μπροστά στην εστία του Τζωρτζάτου και αλλοίωναν σχεδόν όλα τα αμερικανικά σουτ, είτε στα ίσια είτε στον παραπάνω. Στην επίθεση η εθνική είχε κάποια προβλήματα, αλλά όποτε βρήκε ανοργάνωτη την αντίπαλη άμυνα «χτύπησε» καίρια: ένα κερδισμένο πέναλτι από τον Αργυρόπουλο που μετέτρεψε σε γκολ ο Βλαχόπουλος, ένα γκολ του Γούβη που είχε μπει στη φάση ως δεύτερος φουνταριστός κι άλλο ένα του Βλαχόπουλου στην κόντρα διαμόρφωσαν το 10-7 και έβαλαν τα «θεμέλια» της ελληνικής νίκης. Νικολαϊδης και Καλογερόπουλος ανέβασαν το σερί στο 5-0 στο ξεκίνημα του τελευταίου οκταλέπτου και «καθάρισαν» οριστικά το ματς, με το σκορ να «ανοίγει» πολύ στα τελευταία λεπτά, χωρίς όμως να απειληθεί η κυριαρχία της εθνικής.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 4-6, 3-0, 6-4

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Γενηδουνιάς (περιφέρεια), 2-0 Γενηδουνιάς (περιφέρεια), 2-1 Μπόουεν (περιφέρεια), 3-1 Αργυρόπουλος (π.π.), 3-2 Γκρούγουελ (περιφέρεια), 4-2 Αργυρόπουλος (πέναλτι), 4-3 Ντοντ (περιφέρεια), 4-4 Ντάουμπε (περιφέρεια), 5-4 Γενηδουνιάς (κόντρα), 5-5 Χάλοκ (π.π.), 6-5 Αργυρόπουλος (π.π.), 6-6 Ντάουμπε (περιφέρεια), 7-6 Καλογερόπουλος (π.π.), 7-7 Μπόουεν (π.π.), 8-7 Βλαχόπουλος (πέναλτι), 9-7 Γούβης (φουνταριστός), 10-7 Βλαχόπουλος (κόντρα), 11-7 Νικολαϊδης (φουνταριστός), 12-7 Καλογερόπουλος (π.π.), 12-8 Ντάουμπε (περιφέρεια), 13-8 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 13-9 Χάλοκ (π.π.), 14-9 Καλογερόπουλος (π.π.), 14-10 Μπόουεν (περιφέρεια), 15-10 Αργυρόπουλος (π.π.), 15-11 Χάλοκ (κόντρα), 16-11 Βλαχόπουλος (κόντρα).

Η εθνική είχε 6/9 με παίκτη παραπάνω, 2/2 πέναλτι, 3 γκολ από την περιφέρεια, 2 από θέση φουνταριστού και 3 στην κόντρα.

Οι ΗΠΑ είχαν 3/10 με παίκτη παραπάνω, 0/1 πέναλτι, 7 γκολ από την περιφέρεια και 1 στην κόντρα.

Αποβλήθηκε με αντικατάσταση (για διαμαρτυρία) ο Μπόουεν, περίπου 4 λεπτά πριν τη λήξη. Με τρεις ποινές αποβλήθηκε ο Γενηδουνιάς, 4΄45΄΄ πριν το τέλος του αγώνα.

Διαιτητές: Τσβαρτ (Ολλανδία), Ομε (Γερμανία)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 3, Σκουμπάκης, Καλογερόπουλος 3, Φουντούλης, Παπαναστασίου, Δερβίσης, Αργυρόπουλος 5, Γούβης 1, Κάκαρης, Νικολαϊδης 1, Βλαχόπουλος 3, Τζωρτζάτος

ΗΠΑ (Ντέγιαν Ουντόβισιτς): Ουάινμπεργκ, Ντοντ 1, Βάβιτς, Γκρούγουελ 1, Ντάουμπε 3, Ερχαρντ, Χάλοκ 3, Γούντχεντ, Μπόουεν 3, Στίβενσον, Φάρμερ, Ιρβινγκ, Χόλαντ

