Αθλητικά

Εθνική πόλο: Θρίαμβος επί της Γερμανίας και πρωτιά στον όμιλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ελληνική ομάδα θα ταξιδέψει στη Βουδαπέστη και θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στον προημιτελικό της Τετάρτης, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών ξετύλιξε το... δώρο που της έκανε νωρίτερα η Ιαπωνία, κοντράροντας στα ίσια για ένα ημίχρονο την Κροατία, και «σφράγισε» την πρώτη θέση στον Β΄ όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι της στο Ντέμπρετσεν, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε 16-8 της Γερμανίας και τερμάτισε στην κορυφή του ομίλου, υπερτερώντας στην ισοβαθμία με την Κροατία, χάρη στη μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων με την οποία νίκησε τους Ασιάτες (+11 έναντι +8).

Η ελληνική ομάδα θα ταξιδέψει στη Βουδαπέστη και θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στον προημιτελικό της Τετάρτης (29/6). Αυτός θα είναι πιθανότατα οι ΗΠΑ, που νίκησαν απόψε 14-9 την Αυστραλία, τερμάτισαν στη δεύτερη θέση του Δ΄ ομίλου και αναμένεται να ξεπεράσουν στο χιαστί ματς της Δευτέρας (27/6) το εμπόδιο της Νότιας Αφρικής. Σε κάθε περίπτωση, ο δρόμος για την τετράδα είναι ανοιχτός...

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 5-1, 4-2, 3-4

Η εθνική είχε 4/11 με παίκτη παραπάνω, 2/2 πέναλτι, 6 γκολ από την περιφέρεια, 2 από θέση φουνταριστού, 1 με μπάσιμο και 1 στην κόντρα.

Η Γερμανία είχε 4/11 με παίκτη παραπάνω, 3 γκολ από την περιφέρεια και 1 από θέση φουνταριστού.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Μπόζιτς (2΄01΄΄ πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου), ο Γούβης (7΄07΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα) και ο Δερβίσης (4΄43΄΄ πριν το τέλος του ματς).

Διαιτητές: Χιντς (Κουρασάο), Ράκοβιτς (Σερβία)

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 5, Σκουμπάκης, Καλογερόπουλος 2, Φουντούλης 2, Παπαναστασίου 2, Δερβίσης, Αργυρόπουλος 1, Γούβης, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης 2, Βλαχόπουλος 1, Τζωρτζάτος

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Πέταρ Πόρομπιτς): Σένκελ, Μπόζιτς 2, Κόρμπελ 1, Ρότερμουντ, Σούτσε 1, Γιούνγκλινγκ 1, Στρέλετσκι 1, Κούπερς, Ντολφ, Κούμπις 1, Σίπερ, Γκάνσεν 1, Γκοτς\

Ειδήσεις σήμερα:

Προπονητής πολεμικών τεχνών κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη

Μαγιόρκα: Ο Τσιτσιπάς σήκωσε… την κούπα

Τουρκία: Συνελήφθη Έλληνας πολίτης κι ανακρίνεται για κατασκοπεία