Οικονομία

Μαντάς: Η Μαρία Καρρά καταθέτει προσφυγή κατά της δήμευσης της περιουσίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα κατατεθεί η προσφυγή της Μαρίας Καρρά κατά της δέσμευσης της περιουσίας της, αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της. Τι είπε για την περιουσία του Γιώργου Τράγκα.

Αύριο το πρωί κατατίθεται η προσφυγή της χήρας του Γιώργου Τράγκα, Μαρίας Καρρά κατά της διάταξης της αρχής για την δέσμευση της περιουσίας της, αποκάλυψε ο δικηγόρος της Θεόδωρος Μαντάς, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Όπως είπε ο κ. Μαντάς η κ. Καρρά αιτείται την ακύρωση της διάταξης και της δέσμευσης της περιουσίας της.

Σχετικά με το ότι η χήρα του Γιώργου Τράγκα ερευνάται για 4 αδικήματα ο κ. Μαντάς τόνισε ότι τα συγκεκριμένα αδικήματα στην διάταξη «απλώς αναφέρονται ως διατάξεις του ποινικού κώδικα που έχουν παραβιαστεί, χωρίς όμως να προσδιορίζονται με σαφήνεια».

Σύμφωνα με τον κ. Μαντά, η Μαρία Καρρά αρνείται ότι ενέχεται σε τέλεση αδικημάτων και υποστηρίζει η ίδια ότι δεν έχει καμία σχέση και συμμετοχή στα αδικήματα που αναφέρονται.

Σχετικά με το ποσό στο οποίο φέρεται να ανέρχεται η περιουσία του Γιώργου Τράγκα ο κ. Μαντάς είπε ότι το ποσό των 100 εκατ. Ευρώ έχει προσδιοριστεί μόνο δημοσιογραφικά και όπως είπε «εμείς απαντάμε ότι η ίδια η Αρχή για το ξέπλυμα προσδιορίζει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων στο ύψος των 23 εκατομμυρίων ευρώ».

Στην ερώτηση για το αν ο Γιώργος Τράγκας ήταν φορολογικός κάτοικος εξωτερικού ο κ. Μαντάς ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος έχει αναλάβει αποκλειστικά και μόνο την εκπροσώπηση της Μαρίας Καρρά η οποία είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, ενώ τόνισε ότι η εντολέας του είναι στην διάθεση των Αρχών για οτιδήποτε χρειαστεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Μάτι: Στο εδώλιο η Ρένα Δούρου και άλλοι 20 κατηγορούμενοι

North Evia - Samos Pass: ανοίγει η πλατφόρμα για ψηφιακή κάρτα διακοπών

Κορονοϊός: 16115 νέα κρούσματα την Τετάρτη