Κόσμος

ΗΠΑ: Προχωρά ο εκσυγχρονισμός των τουρκικών F-16

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Kορυφαία αξιωματούχος του αμερικανικού Πενταγώνου δηλώνει πως οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως τα σχέδια εκσυγχρονισμού των τουρκικών F-16.



Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τη στήριξή της στην πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία, μια ημέρα αφότου η Άγκυρα ήρε τις αντιρρήσεις της για την ένταξη στο ΝΑΤΟ της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, η Σελέστ Ουαλάντερ, η βοηθός υπουργός Άμυνας που είναι αρμόδια για ζητήματα διεθνούς ασφάλειας, είπε ότι οι ισχυρές αμυντικές δυνατότητες της Τουρκίας θα ενίσχυαν την άμυνα του ΝΑΤΟ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τον εκσυγχρονισμό του στόλου των μαχητικών της Τουρκίας γιατί αυτό συμβάλλει στην ασφάλεια του ΝΑΤΟ και επομένως στην αμερικανική ασφάλεια», είπε. «Αυτά τα σχέδια εξετάζονται. Και πρέπει να υλοποιηθούν μέσω των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν πριν να ξεκινήσει η διμερής συνάντηση των προέδρων των δύο χωρών, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη.

Η Τουρκία ζήτησε τον περασμένο Οκτώβριο να αγοράσει 40 μαχητικά F-16 της Lockheed Martin και σχεδόν 80 πακέτα εκσυγχρονισμού για τα υπάρχοντα πολεμικά αεροσκάφη της. Μέχρι τώρα η Ουάσινγκτον δεν είχε εκφράσει ανοιχτά κάποια άποψη για την πώληση αυτή, πέραν του ότι όλες οι πωλήσεις όπλων θα πρέπει να περάσουν από την απαραίτητη νομική διαδικασία.

Τον Μάρτιο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε επιστολή του προς ορισμένα μέλη του Κογκρέσου που αντιτάσσονταν στην πώληση, ανέφερε ότι οι «κατάλληλοι» αμυντικοί εμπορικοί δεσμοί των ΗΠΑ με την Τουρκία θα εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι διέψευσαν ότι η Ουάσιγκτον στήριξε το αίτημα της Τουρκίας για αγορά μαχητικών F-16 με αντάλλαγμα την άρση των τουρκικών αντιρρήσεων για την είσοδο της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

«Οι ΗΠΑ δεν πρόσφεραν τίποτα στην Τουρκία και δεν τους ζητήθηκε τίποτα από την Τουρκία» στο πλαίσιο της συμφωνίας τους με τη Φινλανδία και τη Σουηδία, δήλωσε ένας ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος. Ο αξιωματούχος αυτός είπε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι συμμετείχαν σε τεχνικές συνομιλίες σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας να αγοράσει μαχητικά F-16. Το Κογκρέσο θα έχει πάντως τον τελευταίο λόγο για οποιεσδήποτε τέτοιες πωλήσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Δημοσκόπηση MARC για τον ΑΝΤ1: Θα πάνε διακοπές οι Έλληνες φέτος;

Μαντάς: Η Μαρία Καρρά καταθέτει προσφυγή κατά της δήμευσης της περιουσίας

Λέων: Το πόρισμα για Μαλένα - Ίριδα δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι είναι εγκληματική ενέργεια