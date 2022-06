Λιβύη: Πέθαναν από δίψα, ενώ διέσχιζαν την έρημο

Συγκλονίζουν οι εικόνες από την ασύλληπτη τραγωδία. Δεκάδες άνθρωποι βρήκαν μαρτυρικό θάνατο, λόγω βλάβης στο όχημα τους.

Είκοσι άνθρωποι πέθαναν από δίψα στη λιβυκή έρημο, κοντά στα σύνορα με το Τσαντ, όταν το αυτοκίνητό τους έπαθε βλάβη σε μια περιοχή όπου επικρατούσαν φονικές θερμοκρασίες.

Το τοπικό παράρτημα της λιβυκής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, που εδρεύει στην πόλη Κούφρα, στη νοτιοανατολική Λιβύη, ανέφερε ότι μια ομάδα διασωστών εντόπισε τα 20 πτώματα στην έρημο. «Όλοι τους πέθαναν από δίψα», πρόσθεσε.

Το όχημα, που είχε ξεκινήσει από το Τσαντ, βρέθηκε σε απόσταση 310 χιλιομέτρων νοτίως της Κούφρα και 120 χιλιομέτρων από τα σύνορα της Λιβύης με το Τσαντ.

Η υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα, μέσω του Facebook, ένα βίντεο που δείχνει τα πτώματα σε αποσύνθεση, κοντά στο φορτηγάκι.

Σε αυτήν την άνυδρη, αραιοκατοικημένη περιοχή, η θερμοκρασία το καλοκαίρι ξεπερνά του 40 βαθμούς Κελσίου.

