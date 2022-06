Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: καταδίκη γιατρών για τον θάνατο βρέφους

Πώς έχασε τη ζωή του το νεογέννητο βρέφος και για ποιον λόγο κατηγορήθηκαν οι γιατροί.

Την καταδίκη για δύο από τους τέσσερις γιατρολυς, αποφάσισε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από αμέλεια βρέφους, στις 15 Ιουλίου 2016, στη μαιευτική-γυναικολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ.

Το νεογνό, κατέληξε μία μόλις ημέρα μετά τη γέννησή του, από εισρόφηση μηκωνίου (είναι τα πρώτα κόπρανα του νεογνού), το οποίο είχε αποβάλλει ενδομητρίως.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή σε δύο επιμελητές γιατρούς, κήρυξε αθώο κατά πλειοψηφία τον διευθυντή της κλινικής και ομόφωνα αθώο έναν άλλον επιμελητή που την ημέρα του συμβάντος απουσίαζε με άδεια.

Με βάση το κατηγορητήριο, η αμέλεια των γιατρών συνίστατο στο ότι δεν κατέβαλαν την επιμέλεια που απαιτούνταν με αποτέλεσμα παρά τις ενδείξεις από καφεοειδείς εκκρίσεις και άλλα περιστατικά που έπρεπε να λάβουν υπόψη, καθυστέρησαν να προχωρήσουν στην επιβεβλημένη καισαρική τομή.

Όπως υποστηρίζεται, παρά την έκδοση δελτίου εκτάκτου χειρουργείου περί τις 10 το πρωί της 15ης Ιουλίου 2016, η καισαρική τομή πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας, δηλαδή στις 17.40 μμ. Στο μεταξύ χρονικό διάστημα το έμβρυο είχε καταπιεί το μηκώνιο το οποίο είχε αποβάλλει ενδομητρίως.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι θεράποντες ιατροί έπρεπε να λάβουν υπόψη ότι η 30χρονη μητέρα ήταν 40 εβδομάδων, ήταν πρωτότοκος και το έμβρυο ήταν μεγάλο και σε ισχιακή προβολή γεγονός που απέκλειε τον φυσιολογικό τοκετό. Συνεπώς θα έπρεπε να έχει τελεστεί άμεσα καισαρική τομή δύο ημέρες πριν, ακόμη και χωρίς την ένδειξη των καφεοειδών εκκρίσεων.

Αναφέρεται ότι «ο θάνατος του νεογνού θα είχε αποφευχθεί αν ο τοκετός με καισαρική τομή πραγματοποιούνταν άμεσα, τουλάχιστον έως τις πρωινές ώρες της 14ης Ιουλίου 2016, δεδομένου ότι ο θάνατος του εμβρύου οφειλόταν σε εισρόφηση μηκωνίου, στο οποίο εκτέθηκε 10 με 12 ημέρες πριν τον τοκετό».

