Βερολίνο για ρωσικό φυσικό αέριο: Πιθανόν να διακοπεί πλήρως από τον Ιούλιο

Τα νοικοκυριά στη Γερμανία προσπαθούν ήδη να εξοικονομήσουν ενέργεια.

Για το ενδεχόμενο πλήρους διακοπής της παροχής ρωσικού φυσικού αερίου εντός του Ιουλίου προειδοποίησε ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ και ανακοίνωσε την επαναλειτουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, αλλά και την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη διάσωση της εταιρίας παροχής αερίου Uniper, η οποία πλήττεται από τη μείωση της παροχής από την Gazprom. Οι εκκλήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στο μεταξύ φαίνεται ότι αποδίδουν, καθώς τα γερμανικά νοικοκυριά έχουν ήδη περιορίσει την κατανάλωση.

«Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να εξασφαλίσει τον εφοδιασμό φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι αγώνας με αντίπαλο τον χρόνο. Με γεμάτες δεξαμενές, αντέχουμε δυόμιση μήνες σε έναν μέσο χειμώνα», δήλωσε ο κ. Χάμπεκ μιλώντας στο συνέδριο της Sueddeutsche Zeitung και επισήμανε ότι έχει ήδη αυξηθεί η παροχή φυσικού αερίου από τη Νορβηγία, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Αλγερία. Ταυτόχρονα, εκτός από την προετοιμασία τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αύξησης της χωρητικότητας στις αποθήκες που βρίσκονται στα λιμάνια του Βελγίου, της Γαλλίας και της Ολλανδίας.

Από τις 11 Ιουλίου και για περίπου 10 ημέρες είναι προγραμματισμένες οι ετήσιες εργασίες συντήρησης στον ρωσογερμανικό αγωγό Nord Stream 1, ωστόσο ο υπουργός Οικονομίας δεν απέκλεισε η διακοπή της παροχής να γίνει κατόπιν μόνιμη από την πλευρά της Ρωσίας. «Με βάση όσα έχουμε δει ως τώρα, δεν θα αποτελούσε έκπληξη εάν μας έλεγαν: ναι, τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε και πάλι την παροχή, εντοπίσαμε κάτι κατά τη διάρκεια της συντήρησης και… τέλος», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χάμπεκ.

Προκειμένου να εξοικονομήσει όσο το δυνατόν περισσότερο φυσικό αέριο ενόψει του χειμώνα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε ακόμη την επαναλειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με καύση άνθρακα. Εντός Ιουλίου αναμένεται η σχετική νομοθεσία να περάσει από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο.

Η τεταμένη όμως κατάσταση στην αγορά ενέργειας είχε ήδη ως αποτέλεσμα μια από τους μεγαλύτερους προμηθευτές στη Γερμανία, η Uniper, να καταφύγει στο κράτος ζητώντας οικονομική στήριξη. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, η κυβέρνηση ξεκίνησε ήδη συνομιλίες για τη διάσωση της εταιρίας. Η Uniper αναγκάστηκε να αναθεωρήσει σημαντικά επί τα χείρω τις προβλέψεις της για το τρέχον έτος, λόγω της περιορισμένης παροχής φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Όπως ανακοίνωσε σήμερα, από τα μέσα Ιουνίου έχει λάβει μόνο το 40% των συμβατικά εγγυημένων ποσοτήτων αερίου από την Gazprom, με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί να προμηθευτεί από άλλες πηγές σε πολύ υψηλότερη τιμή. Η μετοχή της εταιρίας, η οποία είναι εισηγμένη στον MDAX, με το πλειοψηφικό πακέτο να ανήκει στη φινλανδική Fortum, κατέρρευσε σήμερα, με απώλειες που έφθασαν έως και 23%.

Τα νοικοκυριά στη Γερμανία προσπαθούν πάντως ήδη να εξοικονομήσουν ενέργεια. Η Ομοσπονδιακή Ένωση Βιομηχανιών Ενέργειας και Υδάτων (BDEW) ανακοίνωσε σήμερα ότι μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου η κατανάλωση φυσικού αερίου μειώθηκε κατά 14,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Εκτός από τον ήπιο καιρό την άνοιξη, σημαντικό ρόλο για τον περιορισμό της κατανάλωσης διαδραμάτισε, σύμφωνα με την BDEW, η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου.

