Novartis: Στο ειδικό δικαστήριο Παπαγγελόπουλος και Τουλουπάκη

Για ποιος αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο να μην παραπεμφθούν στο ειδικό δικαστήριο.

Στο εδώλιο του ειδικού δικαστηρίου παραπέμπεται ο πρώην αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η πρώην εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη.

Αυτό αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου μετά από μακρά συνεδρίαση.

Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμπονται αναφορικά με το σκέλος της έρευνας της Novartis που αφορούσε την στοχοποίηση των δέκα πολιτικών προσώπων.

Το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε να μην παραπεμφθούν στο ειδικό δικαστήριο οι δύο πρώην επίκουροι εισαγγελείς εγκλημάτων διαφθοράς, οι εκδότες Κώστας Βαξεβάνης και Γιάννης Φιλιππάκης και οι δημοσιογράφοι Γιάννα Παπαδάκου και Αλέξανδρος Τάρκας που είχαν καταγγελθεί από τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή.

