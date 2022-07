Κόσμος

Περού: το Μάτσου Πίτσου απειλείται από φωτιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τιτάνια είναι η προσπάθεια των πυροσβεστών για να μην "λαβώσουν" οι φλόγες το παγκοσμίως γνωστό μνημείο.

Περουβιανοί πυροσβέστες δίνουν μάχη για να περιορίσουν δασική πυρκαγιά κοντά στο Μάτσου Πίτσου, την ακρόπολη των Ίνκα, καθώς οι φλόγες απειλούν να πλησιάσουν τον παγκοσμίως γνωστό αρχαιολογικό χώρο αυτό στις Άνδεις.





Η πυρκαγιά, η οποια έχει κατακάψει περιοχή χονδρικά ίση με τη μισή Πόλη του Βατικανού, εκδηλώθηκε την Τρίτη, όταν αγρότες έβαλαν φωτιά σε χαμηλή βλάστηση καθώς προετοίμαζαν τα χωράφια τους για τη νέα σπορά.





Ως προχθές Τετάρτη, είχαν απανθρακωθεί κάπου 200 στρέμματα γης, σύμφωνα με τον δήμαρχο της κοντινής πόλης Κούσκο.





Το Μάτσου Πίτσου, συγκρότημα λίθινων κτηριακών δομών στην κορυφή βουνού, οικοδομήθηκε πριν από 500 και πλέον χρόνια από την αυτοκρατορία των Ίνκα, η οποία εκτεινόταν σε μεγάλο μέρος της νότιας Αμερικής, από τον Ισημερινό μέχρι τη Χιλή.





Ο αρχαιολογικός χώρος και η θέα που κόβει την ανάσα έχουν μετατρέψει την επαρχία Κούσκο στον κορυφαίο περουβιανό τουριστικό προορισμό και θεωρείται ένα από τα επτά σύγχρονα θαύματα του κόσμου.





Το γεγονός ότι οι φλόγες καίνε σε δυσπρόσιτη, απομονωμένη περιοχή περιπλέκει τις επιχειρήσεις της πυροσβεστικής.





«Δίνουμε μάχη με αυτή την πυρκαγιά εδώ και δύο ημέρες και δεν έχει καταστεί δυνατό να την ελέγξουμε, καθώς η περιοχή είναι αδιάβατη», εξήγησε ο Ρομπέρτο Αμπάρκα, ο διευθυντής της υπηρεσίας αντιμετώπισης κινδύνων στην επαρχία Κούσκο.?

Ειδήσεις σήμερα:

Κηφισίας: Τροχαίο με νεαρούς τραυματίες (εικόνες)

Μεσογειακοί αγώνες 2022: “Χάλκινος” ο Νυφαντόπουλος

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για F-35: ενίσχυση της σύμπραξης Ελλάδας - ΗΠΑ στην άμυνα