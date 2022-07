Παράξενα

Τσεχία: Διαρρήκτης μπαίνει σε σπίτια για να... βλέπει τους ενοίκους να κοιμούνται! (βίντεο)

Κάμερα κατέγραψε τον ιδιόρρυθμο διαρρήκτη να κάθεται στο κρεβάτι, δίπλα στην 9χρονη κόρη της ιδιοκτήτριας που κοιμόταν στο παιδικό δωμάτιο. Δείτε το βίντεο...

Η αστυνομία της Τσεχίας αναζητά έναν άνδρα ο οποίος εισβάλει τη νύχτα σε σπίτια και παρακολουθεί τους ενοίκους όσο… κοιμούνται – κάποιες φορές, κλέβει και κάτι.

«Τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας των σπιτιών δείχνουν καθαρά ότι ο δράστης δεν νοιάζεται καθόλου για την παρουσία ανθρώπων», είπε ο Γιαν Ριμπάνσκι, ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας της Πράγας. «Αντιθέτως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κυριολεκτικά αναζητά τέτοια σπίτια», όπου να υπάρχουν μέσα άνθρωποι", πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί επτά τέτοια περιστατικά, όμως πιστεύεται ότι ο άνδρας έχει μπει και σε άλλα σπίτια χωρίς να γίνει αντιληπτός. «Σε μια περίπτωση, ο ύποπτος καθόταν στο κρεβάτι, δίπλα στην 9χρονη κόρη της ιδιοκτήτριας του σπιτιού, που κοιμόταν στο παιδικό δωμάτιο και δεν κατάλαβε τίποτα», είπε ο Ριμπάνσκι.

Κάποιες κάμερες κατέγραψαν τον δράστη να κινείται μέσα σε σπίτια ενώ οι ιδιοκτήτες τους είχαν ξυπνήσει. «Για να μην ενοχλήσει, κλείνεται σε ένα δωμάτιο ή σε έναν όροφο, ψάχνει και κατόπιν φεύγει από το σπίτι» ανέφερε η αστυνομία.

Ο ύποπτος είναι ηλικίας 55-60 ετών και χωλαίνει. Διέρρηξε σπίτια κυρίως στην περιοχή της Πράγας, μάλιστα ένα από αυτά το διέρρηξε δύο φορές μέσα σε έναν χρόνο.

Εφόσον συλληφθεί και κριθεί ένοχος μπορεί να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης έως τριών ετών.

