“Turkaegean”: Ο Γεωργιάδης εξηγεί τι πραγματικά συνέβη

Η μακροσκελής ανάρτηση του υπουργού Ανάπτυξης «για όλη την αστοχία με την κατοχύρωση του όρου "Turkaegean" ως εμπορικού σήματος από την Τουρκία».

«Θα κάνουμε όσα πρέπει νομικά να κάνουμε για να ακυρώσουμε αυτή την κατοχύρωση και θα το επιτύχουμε» υπογραμμίζει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης με σημερινή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «για όλη την αστοχία με την κατοχύρωση του όρου "Turkaegean" ως εμπορικού σήματος από την Τουρκία».

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός σημειώνει πως «οι Τούρκοι έκαναν αίτηση απευθείας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό και όχι σε μας, εκεί μία εξεταστής από κάποια βόρεια Χώρα, είδε το θέμα καθαρά γραφειοκρατικά, δηλ διαπίστωσε ότι ουδείς άλλος είχε κατοχυρώσει αυτό το σήμα και το έδωσε στον πρώτο αιτούντα, δηλ σε αυτή την περίπτωση στην Τουρκία. Με την ίδια διαδικασία καθημερινά κατοχυρώνονται αυτομάτως χιλιάδες εμπορικά σήματα. Δεν υπήρξε καμία έγκριση από ανώτερο πολιτικό επίπεδο, ούτε η Κομισιόν ή η ΕΕ δεν έχουν ευθύνη…Όλο αυτό έγινε σε χαμηλό γραφειοκρατικό επίπεδο εξ ου και δεν υπήρξε πολιτική αντίδραση». Ο ίδιος προσθέτει ότι οι εδώ υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεν είχαν καμία δικαιοδοσία ούτε να το εγκρίνουν ούτε να το κόψουν και η ΕΔΕ διατάχθηκε «όχι κατ/ ανάγκην για να τιμωρηθεί κάποιος, αλλά για να δούμε τι πήγε στραβά στην διαδικασία και να το διορθώσουμε».

Αναλυτικά ο υπουργός αναφέρει τα εξής:

«Για το Turkaegean

Καταρχάς στην πολιτική όταν κάτι πάει στραβά, ευθύνεσαι δεν ευθύνεσαι οφείλεις να δείχνεις γενναιότητα και να ζητάς συγγνώμη. Δεν τα κάνουμε όλα τέλεια ούτε πάντα τα ξέρουμε όλα. Από όσους λοιπόν αυθεντικά στενοχωρήθηκαν με την καθυστερημένη αντίδραση του Κράτους μας στην κατοχύρωση από την Τουρκία αυτού του όρου "Turkaegean", ζήτησα Συγγνώμη αν και ουδέποτε ολιγώρησα ο ίδιος, ουδέποτε ενημερώθηκα και δεν αντέδρασα ή μπορούσα να το αποτρέψω και δεν το έκανα. Ασφαλώς θα κάνουμε όσα γίνονται σε νομικό επίπεδο για να το ακυρώσουμε και πιστεύω ότι με τα σωστά νομικά επιχειρήματα θα το επιτύχουμε.

Όμως την συζήτηση για το ζήτημα αυτό οφείλουμε να την θέσουμε στις σωστές της διαστάσεις μακριά από τις γελοιότητες του τύπου ότι «θα γύρναγα με τα πόδια» του ανθρώπου που έδωσε με τις Πρέσπες εις γνώσιν του το όνομα της Μακεδονίας (και όχι ένα απλό εμπορικό σήμα). Και η υποκρισία πρέπει να έχει κάποια όρια.

Πάμε λοιπόν να εξετάσουμε αυτή την υπόθεση με την σειρά:

Α) η κατοχύρωση αυτού του εμπορικού σήματος καμία Εθνική μας Κυριαρχία δεν καταπατά και όχι δεν μας πήραν το Αιγαίο οι Τούρκοι. Εμείς εξακολουθούμε μάλιστα, τώρα μάλλον και με έμμεση Τουρκική αναγνώριση, να έχουμε την πλήρη νομή του αυθεντικού, Ελληνικού από αρχαιοτάτων χρόνων, όρου «Αιγαίο».

Β) οι Τούρκοι έκαναν αίτηση απευθείας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό και όχι σε μας, εκεί μία εξεταστής από κάποια βόρεια Χώρα, είδε το θέμα καθαρά γραφειοκρατικά, δηλ διαπίστωσε ότι ουδείς άλλος είχε κατοχυρώσει αυτό το σήμα και το έδωσε στον πρώτο αιτούντα, δηλ σε αυτή την περίπτωση στην Τουρκία. Με την ίδια διαδικασία καθημερινά κατοχυρώνονται αυτομάτως χιλιάδες εμπορικά σήματα. Δεν υπήρξε καμία έγκριση από ανώτερο πολιτικό επίπεδο, ούτε η Κομισιόν ή η ΕΕ δεν έχουν ευθύνη, ούτε μας πούλησε η Ευρώπη και διάφορες άλλες ανοησίες που ακούστηκαν. Όλο αυτό έγινε σε χαμηλό γραφειοκρατικό επίπεδο εξ ου και δεν υπήρξε πολιτική αντίδραση.

Γ) οι εδώ υπηρεσίες του Υπουργείου μας δεν είχαν καμία δικαιοδοσία ούτε να το εγκρίνουν ούτε να το κόψουν.

Δ) αφού είναι έτσι γιατί διέταξα την ΕΔΕ; Διότι ουδείς από την υπηρεσία αυτή ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία, για να αποφασίσουμε εμείς, για το εάν θα θέλαμε ή όχι να προβάλουμε ένσταση κατά αυτού του Σήματος. Η ΕΔΕ λοιπόν γίνεται όχι κατ/ανάγκην για να τιμωρηθεί κάποιος, αλλά για να δούμε τι πήγε στραβά στην διαδικασία και να το διορθώσουμε. Προφανώς δεν αμφισβητώ τον πατριωτισμό κανενός και πολλών μάλλον κανενός υπαλλήλου του Υπουργείου μας ή άλλων Υπουργείων. Όμως ευκαιρία είναι από το σφάλμα αυτό, να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργούμε. Αυτά θα μας τα υποδείξει επακριβώς το πόρισμα της ΕΔΕ.

Ε) ως Υπουργός είχα πάει σε ανύποπτο χρόνο στην Βουλή και είχα εξηγήσει ότι αυτή η υπηρεσία δεν λειτουργούσε τόσο καλά όσο θα το ήθελα και την κατήργησα, μεταφέροντας τις αρμοδιότητες της στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαιρετικά καλύτερο επίπεδο λειτουργίας. Η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρθηκε στον ΟΒΙ φέτος τον Μάιο, δηλ μετά από τα γεγονότα. Κατόπιν αυτού ο ΟΒΙ δεν έχει και δεν θα μπορούσε να έχει καμία σχέση με αυτή την ιστορία.

Στ) η υποκρισία των πολιτικών μου αντιπάλων σε αυτό το θέμα και η προσπάθεια τους για άλλη μία φορά να με εξοντώσουν πολιτικά αυτή την φορά ξεπέρασε κάθε όριο. Ξαφνικά από «επικίνδυνος ακροδεξιός εθνικιστής» όπως με κατηγορούσαν σταθερά όλα αυτά τα χρόνια, τώρα έγινα «προδότης» και «Τουρκ'Αδωνις». Σημειώστε ότι αυτή την «ευαισθησία» την είχαν κόμματα και άνθρωποι που πιστεύουν «ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα», ότι «το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του» λογαριασμοί και κόμματα που ασταμάτητα πχ κατηγορούν την Ελλάδα για τα δήθεν pushbacks, υιοθετώντας όλη την Τούρκικη προπαγάνδα για το Αιγαίο, ξαφνικά οργίστηκαν υποτίθεται για ένα εμπορικό σήμα…Υποκριτές…

Τέλος να πούμε στον κ. Τσίπρα ότι φυσικά και επί θητείας του οι Τούρκοι διαφήμιζαν το «Τουρκικό Αιγαίο» και τότε (η φωτό ειναι από το 2018) ούτε με τα πόδια πήγε πουθενά ούτε διαμαρτυρήθηκε πουθενά.

Τέλος επαναλαμβάνω εμείς, επειδή αυτό μας ενοχλεί πραγματικά, θα κάνουμε όσα πρέπει νομικά να κάνουμε για να ακυρώσουμε αυτή την κατοχύρωση και θα το επιτύχουμε.»

ΣΥΡΙΖΑ: Στην κυβέρνηση κάποιος πρέπει να μαζέψει άμεσα τον κ. Γεωργιάδη

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Αδωνι Γεωργιάδη, εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την υπόθεση του «TurkAegean». Με ανακοίνωσή του το κόμμα της αξιωματικής αντοιπολίτευσης, ζητά να «μαζέψει κάποιος τον Γεωργιάδη» και τον χαρακτηρίζει «επικίνδυνο και πατρηδοκάπηλο».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Στην κυβέρνηση κάποιος πρέπει να μαζέψει άμεσα τον κ. Γεωργιάδη.

Πρώτα με τους χειρισμούς επέτρεψε στην ΕΕ να παραδώσει στον Ερντογάν το σήμα TurkAegean, νομίζοντας ότι δεν θα ασχοληθεί κανείς.

Μετά τα έβαλε με τους υπαλλήλους του υπουργείου του για να τους φορτώσει την ευθύνη της ανεπάρκειάς του.

Και σήμερα ταΐζει σανό τους ψηφοφόρους του χρησιμοποιώντας περιθωριακό βίντεο ιδιώτη που ούτε το τουρκικό κράτος δεν έχει κάνει!

Ο άνθρωπος έχει αρχίσει να γίνεται πολύ επικίνδυνος. Του το είπαμε εχθές θα του το πούμε και σήμερα: πατριδοκάπηλοι σαν αυτόν έχουν συνδεθεί με τις μεγαλύτερες ατιμώσεις της Ελλάδας.

Το ερώτημα όμως είναι άλλο. Ο κ. Μητσοτάκης θα συνεχίσει να του παρέχει κάλυψη;»

