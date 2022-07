Κόσμος

Μπόρις Τζόνσον: Παραιτήθηκε από την κυβέρνηση βουλευτής λόγω... ποτού

Νέος... πονοκέφαλος για τον Μπόρις Τζόνσον. Παραιτήθηκε βουλευτής του γιατί "ήπιε πάρα πολύ". Τι γράφει στην επιστολή του...

Ένας Βρετανός βουλευτής παραιτήθηκε σήμερα από την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον επειδή «ήπιε πάρα πολύ», σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, που κάνουν λόγο για άλλο ένα σκάνδαλο για τον πρωθυπουργό.

Ο Κρίστοφερ Πίντσερ, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπεύθυνος για την κομματική πειθαρχία, γράφει στην επιστολή παραίτησής του ότι εξακολουθεί να στηρίζει τον Τζόνσον αλλά ήταν υποχρεωμένος να παραιτηθεί έπειτα από ένα «επεισόδιο» την Τετάρτη, χωρίς να διευκρινίζει με λεπτομέρειες τι έκανε.

«Χθες το βράδυ ήπια πάρα πολύ. Έφερα σε δύσκολη θέση τον εαυτό μου και άλλους, κάτι που ήταν το τελευταίο πράγμα που ήθελα να κάνω, και για αυτό σας ζητώ συγγνώμη» αναφέρει σε αυτήν την επιστολή, που μεταδόθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης, όπως από το BBC και το Sky News. «Πιστεύω ότι το σωστό υπό αυτές τις συνθήκες είναι να παραιτηθώ από αναπληρωτής υπεύθυνος για την κομματική πειθαρχία», πρόσθεσε.

Το γραφείο του Πίντσερ δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα να σχολιάσει τις εξελίξεις. Η Ντάουνινγκ Στριτ απέφυγε επίσης να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

Ο Πίντσερ πρόσθεσε στην επιστολή του ότι μολονότι αποχωρεί από την κυβέρνηση θα παραμείνει μέλος του κοινοβουλίου και θα στηρίζει τον Τζόνσον από τα βουλευτικά έδρανα.

