Οικονόμου για Παπαγγελόπουλο: Στον ΣΥΡΙΖΑ λένε ανοιχτά ότι αν τους δινόταν η ευκαιρία θα ξανάκαναν τα ίδια

Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για την παραπομπή Παπαγγελόπουλου - Τουλουπάκη στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση Novartis. Η ανακοίνωση του Σάμπυ Μιωνή.



«Ο κ. Δημήτρης Παπαγγελόπουλος -ο στενότατος συνεργάτης του κ. Τσίπρα, ο άνθρωπος στον οποίο ο κ. Τσίπρας ανέθεσε το χαρτοφυλάκιο του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αρμοδιότητα τα θέματα διαφθοράς- παραπέμφθηκε χθες με ομόφωνη απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, στο Ειδικό Δικαστήριο για κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος και παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος για τους χειρισμούς του σε ό,τι αφορά τα δέκα πολιτικά πρόσωπα που άδικα και σκαιά στοχοποιήθηκαν μέσω της υπόθεσης Novartis. Το γεγονός αυτό μιλά από μόνο του για τα έργα και τις ημέρες της διακυβέρνησης Τσίπρα», αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, αναφορικά με την παραπομπή του κ. Παπαγγελόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο.

«Στο διάστημα 2015-2019 επιχειρήθηκε συστηματικά και κεντρικά η άλωση των θεσμών, η κατάργηση του κράτους δικαίου και η υποβάθμιση της δημοκρατίας μας. Οι θεσμοί μας τελικά άντεξαν και η κυβέρνησή μας δεσμεύεται στην απόλυτη θωράκισή τους. Το ακόμη χειρότερο είναι ότι ακόμη και σήμερα ο κ. Τσίπρας και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθούν να μιλούν για την ανάγκη ελέγχου "των αρμών της εξουσίας". Αντί να απολογηθούν δηλαδή, λένε ανοιχτά ότι αν τους δινόταν η ευκαιρία θα ξανάκαναν τα ίδια», επισημαίνει ο κ. Οικονόμου.

Το δικαστικό συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου μετά από μακρά συνεδρίαση αποφάσισε να παραπεμφθούν στο εδώλιο ο πρώην αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η πρώην εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμπονται αναφορικά με το σκέλος της έρευνας της Novartis που αφορούσε την στοχοποίηση των δέκα πολιτικών προσώπων.

Το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε να μην παραπεμφθούν στο ειδικό δικαστήριο οι δύο πρώην επίκουροι εισαγγελείς εγκλημάτων διαφθοράς, οι εκδότες Κώστας Βαξεβάνης και Γιάννης Φιλιππάκης και οι δημοσιογράφοι Γιάννα Παπαδάκου και Αλέξανδρος Τάρκας που είχαν καταγγελθεί από τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή.

Σάμπυ Μιωνή: Καληνύχτα, Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

«Οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να γίνονται σεβαστές. Εγώ, προσωπικά, αισθάνομαι ήσυχος με τη συνείδηση μου, αφού έκανα το καθήκον μου προς την κοινωνία και την αξιοπρέπεια μου», αναφέρει σε δήλωσή του ο Σάμπυ Μιωνή.

«Φοβάμαι, ωστόσο, ότι η χθεσινή απόφαση θα αποθαρρύνει άλλα θύματα εκβιασμού στο μέλλον από το να καταγγείλουν παρόμοιες εκβιαστικές συμπεριφορές και, αυτό είναι αναμφισβήτητα ένα πλήγμα προς την ίδια τη Δημοκρατία. Θα συνεχίσω τον αγώνα μου στα ελληνικά πολιτικά δικαστήρια και αν χρειαστεί, στα ευρωπαϊκά. Όπως έγραψε και ο μεγάλος Νίκος Γκάτσος, «καληνύχτα, Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ». Εκτός και αν τον αλλάξουμε όλοι μαζί», προσθέτει.

