Η Αλεξάντρα Νταντάριο παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της! (εικόνες)

Η ηθοποιός και παραγωγός παντρεύτηκε στη Νέα Ορλεάνη. Δείτε το υπέροχο νυφικό της...

Η Alexandra Daddario και ο Andrew Form παντρεύτηκαν!

Η ηθοποιός και παραγωγός παντρεύτηκε στη Νέα Ορλεάνη και φορούσε ένα μεταξωτό φόρεμα της Danielle Frankel που δεν θα μπορούσε να ήταν πιο τέλειο για το σκηνικό.

"Ερωτεύτηκα τα φορέματα της Danielle Frankel”, είπε στη Vogue. “Την ακολούθησα στο Instagram. Μου έστειλε ένα μήνυμα και μιλήσαμε, και όταν πήγα στο στούντιο, ένιωθα όμορφα σε όλα. Επέλεξα το φόρεμά μου γιατί ένιωθα ότι ανήκε στη Νέα Ορλεάνη και ήταν η σωστή επιλογή για τη ζέστη της Λουιζιάνας".

Η Alexandra Daddario και ο Andrew Form γνωρίστηκαν τυχαία κατά τη διάρκεια της πανδημίας όταν έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλον στον δρόμο στη Νέα Υόρκη. Αρραβωνιάστηκαν στα τέλη του 2021 και η Alexandra Daddario μοιράστηκε την ευτυχία της στο Instagram γράφοντας: «Ο απολύτως υπέροχος άντρας, χειρίζεται ανοησίες, απώλεια, ζωή, δυσκολίες, ανθρώπους, με χάρη και συμπόνια».

