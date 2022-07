Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των Πιθήκων: “Καμπανάκι” ΠΟΥ στην Ευρώπη - Απαιτείται επείγουσα δράση

«Μια επείγουσα και συντονισμένη δράση είναι επιτακτική εάν θέλουμε να αλλάξουμε κατεύθυνση στον αγώνα κατά της μετάδοσης της νόσου», εκτιμά ο διευθυντής του ΠΟΥ Ευρώπης

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζήτησε σήμερα να αναληφθεί "επείγουσα δράση" κατά της ευλογιάς των πιθήκων στην Ευρώπη, απέναντι στον τριπλασιασμό των κρουσμάτων που έχει παρατηρηθεί εδώ και δύο εβδομάδες στη γηραιά ήπειρο.

Σε ανακοίνωση, ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να "αυξήσουν τις προσπάθειές τους τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες προκειμένου να αποτραπεί η ευλογιά των πιθήκων να εξαπλωθεί σε μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή".

"Μια επείγουσα και συντονισμένη δράση είναι επιτακτική εάν θέλουμε να αλλάξουμε κατεύθυνση στον αγώνα κατά της μετάδοσης της νόσου", εκτιμά ο διευθυντής του ΠΟΥ Ευρώπης, Χανς Κλούγκε.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργανισμού υγείας, η Ευρώπη έχει στο εξής περισσότερα από 4.500 επιβεβαιωμένα κρούσματα στο εργαστήριο, δηλαδή τριπλάσια σε σχέση με τα μέσα Ιουνίου.

Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει το 90% των καταγεγραμμένων κρουσμάτων ανά τον κόσμο από τα μέσα Μαΐου, όταν η ασθένεια αυτή που ήταν μέχρι τότε ενδημική μόνο σε δέκα χώρες της Αφρικής, άρχισε να εξαπλώνεται στην Ευρώπη.

Επίκεντρο της νέας αυτής μεταδοτικής ασθένειας, η Ευρώπη μετρά ήδη 31 χώρες ή εδάφη που έχουν αναφέρει κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων.

Οι ειδικοί του ΟΗΕ είχαν θεωρήσει το Σάββατο τη μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων ως υγειονομική απειλή, της οποίας η εξέλιξη είναι πολύ ανησυχητική, χωρίς όμως να έχει φθάσει επί του παρόντος στη φάση της παγκόσμιας υγειονομικής ανάγκης.

Παρά την απόφαση αυτή, "η ταχεία εξέλιξη και ο επείγων χαρακτήρας αυτού του γεγονότος σημαίνει ότι η επιτροπή (των ειδικών) θα επανεξετάσει τη θέση της εντός ολίγου", αναφέρει ο ΠΟΥ Ευρώπης.

