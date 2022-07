Κοινωνία

Καβάλα: Νηπιαγωγός κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από παιδί που μίλησε

Μια νηπιαγωγός στην Καβάλα βρίσκεται στο στόχαστρο των αρχών, καθώς εις βάρος της εκρεμούν τέσσερις καταγγελίες για ασέλγεια σε ανήλικα από τριών έως και τεσσάρων ετών, ενώ μια μητέρα περιέγραψε όσα άκουσε από την κόρη της.

H μητέρα περιέγραψε με λεπτομέρειες όσα άκουσε από την κόρη της, η οποία αρχικά δεν ήθελε να μιλήσει. «Οι πρώτες εκφράσεις που πήρα από το παιδί είναι ότι “η κυρία μου είπε ότι μπορούμε να έχουμε μικρά ψέματα από τη μαμά” και ότι “δεν μπορώ να σου πω, γιατί είναι μυστικό“. Από εκεί και πέρα προσπάθησα να ξεκλειδώσω το παιδί από αυτό το μυστικό και αν μου πει τι ακριβώς είναι αυτό”», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η μητέρα πρόσθεσε ότι το παιδί «μίλησε για αγγίγματα στη κοιλιά και ύστερα στην ευαίσθητη περιοχή», ενώ είπε πως η νηπιαγωγός φέρεται να τράβηξε φωτογραφίες τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται.

Για την υπόθεση διεξάγεται προκαταρκτική έρευνα ενώ σε βάρος της νηπιαγωγού, μέχρι στιγμής, δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.

πηγή: mega

Ειδήσεις σήμερα:

Ευλογιά των Πιθήκων: “Καμπανάκι” ΠΟΥ στην Ευρώπη - Απαιτείται επείγουσα δράση

Τροχαίο - Χαλάνδρι: Ελεύθερος ο 19χρονος - Του απαγορεύθηκε να οδηγεί

Δημητρακόπουλος: ο Φιλιππίδης μπορεί να πεθάνει ανά πάσα στιγμή, αλλά ζητά να έρθει στην δίκη