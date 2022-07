Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ιταλία: Αναζωπυρώνεται η πανδημία

Σε πολλές περιοχές άρχισαν να ξανανοίγουν οι πτέρυγες των νοσοκομείων, για αποκλειστική εισαγωγή ασθενών με Covid-19.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιταλικού υπουργείου Υγείας, οι κάτοικοι της χώρας που σε αυτή τη φάση είναι θετικοί στον κορονοϊό ανέρχονται σε 929.000. Τις τελευταίες ημέρες, οι αριθμός τους παρουσιάζει συνεχή, ανοδική πορεία. Από την αρχή της πανδημίας, στην χώρα έχουν μολυνθεί με τον ιό 18.610.011 άνθρωποι, και 168.425 έχασαν τη ζωή τους.

«Συμβουλεύουμε τους πολίτες να χρησιμοποιούν πάντα τη μάσκα, στους χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός. Το φθινόπωρο θεωρούμε ότι θα έχουμε επικαιροποιημένο εμβόλιο, το οποίο θα είναι αποτελεσματικό κατά όλων των παραλλαγών του κορονοϊού», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα.

Στο μεταξύ, σε πολλές περιοχές της Ιταλίας (από την Τοσκάνη μέχρι τη Ρώμη και την ευρύτερη περιοχή της Μπολόνια) λόγω της αύξησης των κρουσμάτων, άρχισαν να ξανανοίγουν οι πτέρυγες των νοσοκομείων, για αποκλειστική εισαγωγή ασθενών με Covid-19.

Σήμερα στην Ιταλία τα περιστατικά κορονοϊού είναι 86.334, με 72 θανάτους. Το 27,3% των διαγνωστικών τεστ που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο προέκυψε θετικό.

