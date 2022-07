Κοινωνία

Εξαφάνιση γυναίκας από την Καστοριά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χάθηκαν τα ίχνη μίας γυναίκας από την Καστοριά. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Στις 30/06/22, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Καστοριάς, η Δήμητρα Ιωάννου, 49 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε άμεσο κίνδυνο.

Η Δήμητρα Ιωάννου έχει ύψος 1,73 μ., είναι εύσωμη, έχει ξανθά καρέ μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε δεν γνωρίζουμε τι φορούσε. Έφυγε με το όχημά της, μάρκας Nissan Micra, χρώματος μπορντό, με πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας PAB 5885.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple.

Ειδήσεις σήμερα:

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Κατάθλιψη σε νέους γονείς, πόνος στον αυχένα και ρομπότ για ΑμεΑ

Ισχυρός σεισμός στο Ιράν

Καιρός: Βοριάδες και άνοδος της θερμοκρασίας το Σάββατο