Κοινωνία

Πυροσβεστική: Έκτακτη ενημέρωση για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων.

Έκτακτη ενημέρωση πραγματοποίησε η αναπληρώτρια Εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, Ανθυποπυραγό Ραφαέλα Τζίμα, σχετικά με τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς την Κυριακή.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ανέμους που θα πνέουν σε διάφορες περιοχές της χώρας αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς την Κυριακή 3 Ιουλίου.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται την Κυριακή για πέντε Περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Ηλείας, ΠΕ Αχαΐας)