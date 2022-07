Παράξενα

Ρέντης: Αστυνομικός απελευθέρωσε κατά λάθος κρατούμενο

Σαν... κύριος έφυγε από το τμήμα ένας 51χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί για απόπειρα κλοπής.



Σαν… κύριος και με την άδεια του αξιωματικού υπηρεσίας του τμήματος ασφαλείας Νίκαιας-Ρέντη έφυγε από το τμήμα ένας 51χρονος με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος είχε συλληφθεί για απόπειρα κλοπής.

Το απίστευτο περιστατικό κατεγράφη στις 16:00 το απόγευμα την περασμένη Τρίτη (28/6).



Σύμφωνα με το lawandorder.gr, ο 51χρονος είχε μόλις επιστρέψει στο τμήμα από το μονομελές πλημμελειοδικείου Πειραιά, όπου είχε οδηγηθεί και είχε διαταχθεί η επαναπροσαγωγή την επόμενη ημέρα, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η διατήρηση της κράτησης του.

Όταν ο κρατούμενος επέστρεψε στο τμήμα, ο αξιωματικός υπηρεσίας, παρέλαβε τον κρατούμενο και αφού ήλεγξε τα έγγραφά του για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα και από κεκτημένη ταχύτητα και λόγω φόρτου εργασίας, παρέλειψε να ελέγξει την δικαστική απόφαση, θεωρώντας εσφαλμένα ότι το δικαστήριο τον άφησε ελεύθερο, τον απελευθέρωσε!

Όταν έγινε γνωστή η απόδραση του κρατούμενου, σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του Πακιστανού, προκειμένου να βρεθεί ενώπιων της δικαιοσύνης.

