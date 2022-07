Αθλητικά

Ολυμπιακός - Σάλτσμπουργκ: “Φιλική” ήττα για τους ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την πρωταθλήτρια Αυστρίας Σάλτσμπουργκ στο τελευταίο του φιλικό παιχνίδι επί αυστριακού εδάφους.

Την ήττα με 3-1 από τη Σάλτσμπουργκ γνώρισε ο Ολυμπιακός, στο τελευταίο φιλικό του επί αυστριακού εδάφους, όπου πραγματοποίησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ στο 14΄, όταν το πρέσινγκ του Αγκιμπού Καμαρά οδήγησε σε λάθος και ο Ελ Αραμπί εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία και σκόραρε με πλασέ.

Η Σάλτσμπουργκ «απάντησε» στο 22΄ με τον Σίμιτς και πήρε προβάδισμα στο 41΄ με τον 18χρονο Καμέρι. Ο Μασούρας έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 54΄ να φέρει το ματς στα ίσια και στη συνέχεια ο ρυθμός του αγώνα έπεσε κατακόρυφα (δεν βοήθησαν και οι καιρικές συνθήκες), με τους πρωταθλητές Αυστρίας να «σφραγίζουν» τη νίκη τους στο 80΄, με γκολ του Φερνάντο ντος Σάντος.

Ο Πέδρο Μαρτίνς χρησιμοποίησε την εξής σύνθεση: Βατσλίκ, Αβιλα, Παπασταθόπουλος (62΄ Μ. Καμαρά), Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Κανέ, Αγκ. Καμαρά (79΄ Καρβάλιο), Μασούρας (62΄ Ζινκερνάγκελ), Ραντζέλοβιτς (79΄ Χασάν), Ελ Αραμπί (67΄ Αμπ. Καμαρά)

