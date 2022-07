Life

Φραντσέσκα Πασκάλε: Η πρώην του Μπερλουσκόνι παντρεύτηκε την αγαπημένη της

H Φραντσέσκα Πασκάλε, ενώθηκε με σύμφωνο συμβίωσης με την γνωστή Ιταλίδα τραγουδίστρια Πάολα Τούρτσι.

Η Φραντσέσκα Πασκάλε, επί εννέα χρόνια σύντροφος του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, συνδέθηκε σήμερα, με σύμφωνο συμβίωσης, με την Ιταλίδα τραγουδίστρια Πάολα Τούρτσι. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε γάμο και αποκαλύπτουν ότι στη δεξίωση, μετά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μονταλτσίνο της Τοσκάνης, θα ευχηθούν μακρά και ευτυχισμένη ζωή στο ζευγάρι, τριάντα καλεσμένοι.

«Τόσο η Πάολα Τούρτσι όσο και η Φραντσέσκα Πασκάλε ήταν ντυμένες στα λευκά, και ευχαρίστησαν τους δημοσιογράφους που τις περίμεναν και σχολίασαν την "σικ" εμφάνισή τους», γράφει η εφημερίδα La Repubblica.

Ο δεσμός της Φραντσέσκα Πασκάλε με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι τελείωσε το 2020. Ήδη κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον «Καβαλιέρε», είχε λάβει ανοικτά θέση υπέρ των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων. «We said yes», έγραψε η Πάολα Τούρτσι στο Ιnstagram, ανεβάζοντας και σχετική φωτογραφία.

«Κατάλαβα ότι αγαπιούνται, υπάρχει πραγματικό αίσθημα και θέλησαν να το εκφράσουν με ειλικρίνεια και ενθουσιασμό», δήλωσε ο δήμαρχος του Μπρουνέλο, Σίλβιο Φραντσεκέλι.

Η δεξίωση πραγματοποιείται στο κάστρο Βελόνα, του ενδέκατου αιώνα, το οποίο έχει μετατραπεί σε πολυτελές ξενοδοχείο. Στο παρελθόν, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκφράσει την πρόθεση να το αγοράσει ο ίδιος ο Μπερλουσκόνι.

Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, τέλος, δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Ιταλός δισεκατομμυριούχος και πρώην πρωθυπουργός έστειλε δώρο στην πρώην σύντροφό του και στην Πάολα Τούρτσι, για την σημαντική αυτή ημέρα της ζωής τους.

