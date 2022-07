Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Άνταμ Τσέριν στο “τριφύλλι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 22χρονου διεθνή Σλοβένου από τη Νυρεμβέργη.



Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε... επισημότητα είναι πλέον από το απόγευμα του Σαββάτου (2/7) ο Άνταμ Τσέριν, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την απόκτησή του από τη Νυρεμβέργη, με συμβόλαιο έως το 2026. Ο 22χρονος διεθνής Σλοβένος, πέρασε ιατρικές εξετάσεις εκτός Ελλάδας, υπέγραψε ήδη το νέο συμβόλαιό του και θα ενσωματωθεί στην αποστολή του Παναθηναϊκού στο Βάλχζε της Αυστρίας την προσεχή Τρίτη (5/7).

Για τη μεταγραφή του ο Παναθηναϊκός κατέβαλλε 700.000 ευρώ στη Νυρεμβέργη, ενώ οι ετήσιες αποδοχές του Τσέριν (ο οποίος έγινε το τρίτο θερινό, μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού») θα είναι περίπου 200.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σλοβένου μέσου, Άνταμ Γκνέζντα Τσέριν, ο οποίος θα ανήκει στο δυναμικό της ομάδας μας έως τον Ιούνιο του 2026.

Ο Άνταμ Γκνέζντα Τσέριν γεννήθηκε στις 16 Ιουλίου 1999 στην πόλη Ποστόινα της Σλοβενίας. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στην ακαδημία της Ιντρίγια, συνέχισε στη Μπράβο και σε ηλικία 15 ετών τον απέκτησε η Ντομζάλε. Στα 18 του ήταν πια βασικός στη σλοβένικη ομάδα, όπως και στέλεχος της U19 της Σλοβενίας.

Η πορεία του στη Ντομζάλε και στις μικρές εθνικές ήταν το εισιτήριό του για το εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα τη Γερμανία. Το φθινόπωρο του 2019 η Νυρεμβέργη, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας, αγόρασε τον Τσέριν. Όμως οι συνθήκες δεν τον εύνοησαν. Δόθηκε δανεικός για δύο χρόνια στην κροατική Ριέκα.

Εκεί έδειξε άμεσα τις ικανότητές του. Έγινε βασικός, συμμετείχε στους ομίλους του Europa League και κέρδισε κλήση στην Εθνική Ανδρών της Σλοβενίας, όπου και καθιερώθηκε.

Καλωσορίζουμε τον Άνταμ στον Παναθηναϊκό!».

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσογειακοί Αγώνες: “Χρυσή” η Ντουντουνάκη

Ρέντης: Αστυνομικός απελευθέρωσε κατά λάθος κρατούμενο

Καιρός: Καύσωνας και μελτέμια την Κυριακή