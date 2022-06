Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Σάντσες συνεχίζουν μαζί

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Μέχρι πότε ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Σάντσες.

Για ακόμη ένα χρόνο θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Φακούντο Σάντσες, καθώς η «πράσινη» ΠΑΕ γνωστοποίησε σήμερα (21/6) την επέκταση της συνεργασίας της με τον Αργεντινό αμυντικό έως το καλοκαίρι του 2023.

Ο 32χρονος δεξιός μπακ εντάχθηκε τον Αύγουστο του 2020 στο δυναμικό του «τριφυλλιού» και μέχρι σήμερα έχει «γράψει» 48 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ και μια ασίστ.

Σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα του Παναθηναϊκού μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του, ο έμπειρος άσος τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την παραμονή στον Παναθηναϊκό. Νιώθω όμορφα στο σύλλογο. Τόσο εγώ όσο και η οικογένειά μου εκτιμάμε τον τρόπο που μας έχουν συμπεριφερθεί αυτά τα δύο χρόνια όλοι στον Παναθηναϊκό. Είμαι πολύ χαρούμενος που επαναφέραμε τον Παναθηναϊκό στους τίτλους. Αυτή τη σεζόν έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση, τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πραγματικά ανυπομονώ να ξεκινήσουν οι αγώνες».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον Σάντσες έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ανανέωση συμβολαίου του Φακούντο Σάντσες. Ο Αργεντινός αμυντικός υπέγραψε έως τον Ιούνιο του 2023. Ο Σάντσες αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2020 και έκτοτε κατέγραψε 48 συμμετοχές και ένα γκολ».

