Κοινωνία

Πυροβολισμοί στα Κάτω Πατήσια

Πανικός στην περιοχή. Αναφορές για έναν σοβαρά τραυματία.

Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Κάτω Πατήσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένοπλος βγήκε από αυτοκίνητο και στην συνέχεια πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά έναν άνδρα στη συμβολή των οδών Γεωργίου Νάζου και Κουρτίδου.

Ένας επίσης άλλος άνθρωπος, σύμφωνα με την ΕΡΤ τραυματίστηκε ελαφρά όταν τον χτύπησε όχημα στην προσπάθεια του οδηγού να απομακρυνθεί από το σημείο.

Ο δράστης φέρεται να διέφυγε με αυτοκίνητο από το σημείο. Στην περιοχή επικρατεί πανικός, ενώ επί τόπου έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις.

