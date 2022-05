Κοινωνία

Αυτοκτονία 14χρονου: Θρήνος στην κηδεία του μαθητή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ράγισαν και οι πέτρες στο τελευταίο αντίο του 14χρονου Μάκη. Τραγικοί φιγούρες τοι γονείς και ο αδελφός του. Με λευκά μπλουζάκια φίλοι και συναθλητές του.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές είπαν, στο κοιμητήριο των Αγίων Αναργύρων, το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τους Μάκη, ο οποίος το βράδυ της Παρασκευής βρέθηκε απαγχoνισμένος στο δωμάτιό του.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του, υποβασταζόμενοι από συγγενείς συνοδεύουν το μικρότερο παιδί τους στην τελευταία του κατοικία. Συντετριμμένος είναι κι ο αδερφός του 14χρονου, ο οποίος δεν μπορεί να πιστέψει το πρόωρο χαμό του αδερφού του.

Οι συμμαθητές του 14χρονου ντυμένοι στα λευκά και με λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια, τον αποχαιρετούν με δάκρυα στα μάτια, ενώ οι προπονητές του και οι συναθλητές του έχουν τοποθετήσει ένα συγκινητικό πανό ανάμεσα στα στεφάνια που γράφει: «Μάκη ζεις. Σε αγαπούσαμε και θα σε αγαπάμε για πάντα».

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό”: Το νέο εξώδικο, οι απιστίες και οι “τοξικοί διάλογοι” Πισπιρίγκου - Δασκαλάκη (βίντεο)

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: κόντρα Γιαννόπουλου - Μιχαηλίδου για τις δομές (βίντεο)

14χρονος - Bullying: βίντεο και μαρτυρίες από περιστατικά βίας στο σχολείο του