Άντριου Λόιντ Βέμπερ και Μπαντέρας συνεργάζονται για τους ισπανόφωνους

Η συνεργασία του σκηνοθέτη με τον ηθοποιό που στόχο έχει ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυσσόμενα κοινά του κόσμου.

Ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ και ο Αντόνιο Μπαντέρας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια προσπάθεια να ανεβάζουν μιούζικαλ, θεατρικές παραστάσεις και να προωθούν ζωντανή ψυχαγωγία που απευθύνονται σε ισπανόφωνο κοινό σε όλο τον κόσμο.

«Δεν αντιμετωπίζαμε πάντα το ισπανόφωνο κοινό όπως θα έπρεπε» είπε ο Λόρδος Λόιντ Βέμπερ σε δημοσιογράφους στη Μαδρίτη. «Θέλουμε να τους φέρουμε αριστεία».

Ο Άγγλος θεατρικός παραγωγός και συνθέτης και ο Ισπανός ηθοποιός βρέθηκαν στην ισπανική πρωτεύουσα για να ανακοινώσουν την ίδρυση κοινής επιχείρησης, της Amigos Para Siempre, αναφορά στην ποπ μπαλάντα που έγραψε ο Λόιντ Γουέμπερ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992.

Η συνεργασία είναι το πνευματικό τέκνο του Λόιντ Βέμπερ, ο οποίος την παρουσίασε στον Μπαντέρας κατά τη διάρκεια πρόσφατου δείπνου στο Λονδίνο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian».

Η φιλία των δύο χρονολογείται δεκαετίες πίσω, όταν ο Μπαντέρας υποδύθηκε τον Τσε στην κινηματογραφική εκδοχή του θεατρικού μιούζικαλ «Evita».

Οι παραγωγές θα είναι ισπανικές εκδοχές των μεγαλύτερων επιτυχιών του Λόιντ Βέμπερ, όπως το «The Phantom of the Opera» ή το «Jesus Christ Superstar» καθώς και νέα θεατρικά έργα.

«Η ιδέα είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να επιτύχουμε την ίδια ποιότητα παραστάσεων με εκείνων του Γουέστ Εντ του Λονδίνου ή του Μπρόντγουεϊ της Νέας Υόρκης, αλλά στη γλώσσα μας», είπε ο Μπαντέρας.

Στόχος είναι οι παραγωγές να ανεβαίνουν όπου υπάρχουν Ισπανόφωνοι, στις ΗΠΑ στην Καλιφόρνια, στη Φλόριντα και στη Νέα Υόρκη, σε ένα κοινό που κατατάσσεται ως ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα στον κόσμο.

