Θεσσαλονίκη: έπεσε στη θάλασσα για να γλιτώσει τη σύλληψη (εικόνες)

Με τις χειροπέδες στη θάλασσα έπεσε ένας άνδρας που ήθελε – μάταια- να αποφύγει τη σύλληψη.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός άνδρα στην παραλία Θεσσαλονίκης, καθώς στην προσπάθεια του να διαφύγει έπεσε στα νερά του Θερμαϊκού.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί όταν η ΕΛ.ΑΣ. δέχθηκε κλήση για άνδρα ο οποίος είχε εριστική συμπεριφορά και παρενοχλούσε φραστικά ανθρώπους που είχαν πάει σε περιοχή κοντά στην παραλιακή είτε για να γυμναστούν, είτε για βόλτα.

Οι αστυνομικοί που έφθασαν εκεί τον ακινητοποίησαν περνώντας του χειροπέδες για να τοn προσάγουν, στην προσπάθειά τους όμως να τον βάλουν στο περιπολικό κατάφερε και να ξεφύγει τρέχοντας προς την παραλιακή. Οι αστυνομικοί τον πλησίασαν και του ζήτησαν να τους ακολουθήσει αλλά εκείνος έπεσε στα νερά του Θερμαϊκού. Οι άνδρες βούτηξαν πέρασαν ένα σκοινί στα χέρια του και τον έβγαλαν έξω.

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. για το συμβάν ήταν μεγάλη. Επτά περιπολικά μετέβησαν στο σημείο όπως και το Λιμενικό, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον άνδρα.

