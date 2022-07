Κοινωνία

Φωτιά στην Παιανία – Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην Παιανία και πιο συγκεκριμένα σε ξηρά χόρτα οικοπεδικών χώρων, στο τέρμα του οδού Αμπελώνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο βρίσκονται 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες, από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη, ενώ συνδρομή γίνεται και από υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές πυροσβέστες.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση, επί της οδού Αμπελώνος Παιανίας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2022

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Αιδηψός: Γέννησε η γατούλα που κλώτσησαν στη θάλασσα (εικόνες)

Φορολογικές δηλώσεις: επτά στους δέκα δεν πληρώνουν φόρο

Λιβύη: κοινωνικό και πολιτικό χάος (εικόνες)