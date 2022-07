Κοινωνία

Φωτιές - Πυροσβεστική: Έκτακτη ενημέρωση για τα πύρινα μέτωπα

Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική για τις φωτιές. Ποια μέτωπα είναι ενεργά.

Συνολικά 53 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο, εκ των οποίων οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, από δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν με υψηλές θερμοκρασίες κι αυξημένη ένταση των ανέμων, ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, ανθυποπυραγός Ραφαέλα Τζίμα. Όπως εξήγησε σήμερα είναι η πρώτη δύσκολη μέρα της αντιπυρικής περιόδου, ενώ για αύριο, Δευτέρα παραμένει ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Σε επιφυλακή παραμένουν το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά κι όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, συνεχίζοντας τις αυξημένες περιπολίες, ενώ στις περιοχές που προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς θα απαγορεύεται η είσοδος σε εθνικούς δρυμούς και δάση λόγω αυξημένης επικινδυνότητας.

Η κ. Τζίμα, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να είναι σε πλήρη επαγρύπνηση και να απέχουν από κάθε ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει σε εκδήλωση πυρκαγιάς.

«Σε περίπτωση που αντιληφθούμε πυρκαγιά, καλούμε αμέσως στο 199 ή στο 112. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας», κατέληξε.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο, Δευτέρα 4 Ιουλίου, για πέντε περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Φθιώτιδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Ηλείας, ΠΕ Αχαΐας)