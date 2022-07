Κοινωνία

Φωτιά στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο.

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, καίει χαμηλή βλάστηση ενώ δεν έχει αναφερθεί απειλή για κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος στην #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου Αττικής επιχειρούν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2022

Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιφερειακή Αιγάλεω σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΕΛΑΣ.



Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Αττικής Οδού έως τα διυλιστήρια λόγω της πυρκαγιάς στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου.

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο: “Χάλκινη” η Εθνική

Πισπιρίγκου: Συγγενείς της άδειασαν το σπίτι – Πέταξαν τα παιχνίδια των παιδιών στα σκουπίδια (εικόνες)

Πέθανε η Ντίνα Κώνστα