Πολιτική

Τουρκία: Η notam – πρόκληση για το Αιγαίο και οι φήμες για την υγεία του Ερντογάν

Σε νέα πρόκληση προχώρησε η Τουρκία που ανεβάζει τις τελευταίες ημέρες τους τόνους στην πολεμική της ρητορική. Τι λένε στον ΑΝΤ1 κορυφαίοι διεθνολόγοι για τα ελληνοτουρκικά.



Του Νικόλα Βαφειάδη

Σε νέα πρόκληση προχώρησε η Τουρκία που ανεβάζει τις τελευταίες ημέρες τους τόνους στην πολεμική της ρητορική. Εξέδωσε notam από την Δευτέρα μέχρι και το τέλος Αυγούστου για να δεσμεύσει περιοχή του Κεντρικού Αιγαίου μέσα στο FIR Αθηνών.

Την ίδια στιγμή εντείνεται η φημολογία για την υγεία του Προέδρου Ερντογάν. Συγκεκριμένα, δημοσιεύματα στην Τουρκία κάνουν λόγο για μερική παράλυση του προσώπου του Τούρκου Προέδρου, ενδεχομένως πάρεση στην αριστερή πλευρά από εγκεφαλικό επεισόδιο, σε μια προσπάθεια να εξηγήσουν τη ματαίωση προγραμματισμένης ομιλίας του χθες στην Προύσσα. Κυβερνητικός βουλευτής πάντως κάνει λόγο για απλό κρυολόγημα, ενώ η τουρκική Προεδρία δεν έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση.

Notam – πρόκληση για το Αιγαίο

Η Άγκυρα ωστόσο επιμένει στην προκλητική της τακτική. Εξέδωσε Notam που δεσμεύει περιοχή του Κεντρικού Αιγαίου μεταξύ Σκύρου και Ψαρών από την Δευτέρα μέχρι και το τέλος Αυγούστου. Η Αθήνα απέρριψε τη Notam που βρίσκεται εντός πεδίου βολής του Ναυτικού και της Αεροπορίας μας και φυσικά εντός του FIR Αθηνών. Χθες καταγράφηκαν 36 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά drones.

«Το αν και κατά πόσο φέτος θα έχουμε ήσυχο καλοκαίρι, θα εξαρτηθεί από τη στάση που θα τηρήσει η Τουρκία. Το τελευταίο διάστημα διαπιστώνουμε κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής», ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Τι προβλέπουν κορυφαίοι διεθνολόγοι για τα ελληνοτουρκικά

Ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, Νικόλας Βαφειάδης, συνομίλησε για τις προοπτικές των ελληνοτουρκικών σχέσεων με τον συντονιστή της τουρκικής ομάδας του Ελληνοτουρκικού Φόρουμ, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και πρώην πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Καντίρ Χας της Κωνσταντινούπολης, Μουσταφά Αϊντίν και τον γεωπολιτικό αναλυτή του ANT1 καθηγητή Κωνσταντίνο Φίλη.

«Οι ηγέτες των δύο χωρών αντιλήφθηκαν ότι τις τελευταίες εβδομάδες, η ρητορική, η κλιμάκωση της ρητορικής ήταν ταχύτατη. Και τουλάχιστον για μένα ήταν εκφοβιστικό. Οπότε υποθέτω ότι αντιλήφθηκαν ότι πρέπει να κατεβάσουν λίγο τους τόνους και πάτησαν φρένο», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Μουσταφά Αϊντίν.

«Ελπίζω ότι στη διάρκεια του καλοκαιριού μπορεί να δούμε εντάσεις, όσον αφορά τη ρητορική, αλλά δεν πιστεύω ότι επί του πεδίου θα έχουμε κάτι το θεαματικό», ανέφερε από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Φίλης.

Ενώ ο Μουσταφά Αϊντίν σημείωσε πως «έτσι αν μια μέρα οι δυο χώρες θα μπορούσαν συμφωνήσουν στα προβλήματα, για το ποια είναι τα προβλήματα και για τον τρόπο που θα προχωρήσουμε, πιστεύω ότι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης θα γίνει στο τέλος μέρος της λύσης. Άσχετα από την κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία, η σχέση συνήθως περνά μέσα από κύκλους. Κύκλους συνεργασίας, επαναπροσέγγισης και σύγκρουσης και διαφωνιών. Σε δέκα χρόνια, δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές μας για το αντίθετο, η (ελληνοτουρκική) σχέση θα είναι λίγο ως πολύ παρόμοια με τη σημερινή».

«Τα F-35, τα F-16 στην περίπτωση της Τουρκίας, τα Ραφάλ, οι ταξιαρχίες και τα υπόλοιπα, είναι ίσως καλά και για τις δύο χώρες ώστε να διαπραγματευθούν υπό καλύτερους όρους, αλλά δεν πρόκειται να οριοθετήσουν είτε την ΑΟΖ είτε την υφαλοκρηπίδα», σημείωσε ο Κωνσταντίνος Φίλης.

Ελπίδες για ήρεμο καλοκαίρι εφέτος από τους διαπρεπείς διεθνολόγους, αλλά χωρίς ορατή προοπτική επίλυσης των ελληνοτουρκικών διαφορών, όσο δεν συμφωνείται η προσφυγή στη Χάγη για το ένα και μοναδικό πρόβλημα που αναγνωρίζει η Ελλάδα, την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

