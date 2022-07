Κόσμος

ΟΗΕ - UNFICYP: νέα διαβούλευση για την ειρηνευτική δύναμη

Τι ανακοίνωσε ο πρέσβης της Βραζιλίας, που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού.



Του Θανάση Κ. Τσίτσα

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Βραζιλίας στον ΟΗΕ, Πρέσβης Ronaldo Costa Filho, του οποίου η χώρα προεδρεύει του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά τον μήνα Ιούλιο, παραχώρησε το Σάββατο, στην έδρα του διεθνούς οργανισμού, συνέντευξη Τύπου προς τους δημοσιογράφους αναφορικά με το πρόγραμμα εργασίας του Συμβουλίου κατά τον τρέχοντα μήνα.

Ο κ. Filho, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θα συζητήσει με τις χώρες που συνεισφέρουν στρατεύματα στην ειρηνευτική δύναμη στην Κύπρο, UNFICYP, στις 13 Ιουλίου, ενώ οι κλειστές διαπραγματεύσεις για το ψήφισμα ανανέωσης στις εντολής για την UNFICYP θα γίνουν στις 18 Ιουλίου.

Τέλος, σημείωσε ότι η υιοθέτηση του ψηφίσματος ανανέωσης της θητείας της UNFICYP για ακόμη έξι μήνες, προγραμματίζεται να γίνει στις 28 Ιουλίου.

