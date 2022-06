Πολιτική

Ελλάδα - Κύπρος - Αίγυπτος καταδικάζουν μονομερείς ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο

Τι αναφέρει η κοινή δήλωση της 5ης Τριμερούς Συνάντησης των υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγυπτου.

Την κοινή τους βούληση και αποφασιστικότητα για την ανάπτυξη του συντονισμού, της συνεργασίας και των κοινών προσπαθειών για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο εξέφρασαν ο υπουργός Εθνικής 'Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υπουργός 'Άμυνας της Κύπρου Χαράλαμπος Πετρίδης και ο Αιγύπτιος υπουργός 'Άμυνας στρατηγός Μοχάμεντ Ζάκι στην 5η Τριμερή Συνάντηση τους, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουνίου, στο Κάιρο της Αιγύπτου.

Όπως ανακοινώθηκε, κοινός στόχος των τριών χωρών είναι η υλοποίηση μακροπρόθεσμης, συνεκτικής και ουσιαστικής στρατηγικής συνεργασίας, σύμφωνα με το διεθνές Δίκαιο και τις αρχές της καλής γειτονίας με όλες τις χώρες της περιοχής.

Στην Κοινή Δήλωση της συνάντησης, οι υπουργοί καταδίκασαν τις μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εδαφική ακεραιότητα οποιασδήποτε χώρας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τόνισαν ότι είναι απαραίτητο για όλες τις χώρες να σέβονται το Διεθνές Δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και όλες τις άλλες σχετικές συμφωνίες.

Ο Ν. Παναγιωτόπουλος ενημέρωσε τους ομολόγους του για την παραβατικότητα και προκλητικότητα της Τουρκίας και τις υπερπτήσεις τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών, τονίζοντας ότι πρόκειται για απολύτως απαράδεκτες ενέργειες και τόνισε ότι η Ελλάδα θα προστατεύσει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, με αποφασιστικότητα, έναντι οποιασδήποτε επιβουλής.

Εξέφρασε, δε, την πεποίθησή του ότι η περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση της Τριμερούς Συνεργασίας, με συμμετοχή και άλλων χωρών στις κοινές δράσεις, με στρατιωτικά μέσα, προσωπικό αλλά και παρατηρητές, θα συνδράμει στις επιδιώξεις της Τριμερούς συνεργασίας και θα συνεισφέρει στην ασφάλεια και σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε η επόμενη σύνοδος υπουργών 'Άμυνας Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, το 2023.

Αναλυτικά, η Κοινή Δήλωση:

«Κοινή Δήλωση της 5ης Τριμερούς Συνάντησης των Υπουργών 'Αμυνας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας

1. Ο Στρατηγός Mohamed Zaki, Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, Υπουργός 'Αμυνας και Στρατιωτικής Παραγωγής της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.

Ο Χαράλαμπος Πετρίδης, Υπουργός 'Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Υπουργός Εθνικής 'Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Συναντήθηκαν στο Κάιρο, στις 20 Ιουνίου 2022, με σκοπό την περαιτέρω προώθηση της κοινής αμυντικής και στρατιωτικής τους συνεργασίας.

2. Οι υπουργοί 'Άμυνας εξέτασαν την πρόοδο της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας και εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τα κοινά επιτεύγματα. Επαναβεβαίωσαν την κοινή τους βούληση και αποφασιστικότητα να αναπτύξουν περαιτέρω τον συντονισμό, τη συνεργασία και τις κοινές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας, καθώς και για την υποστήριξη της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο που θα ευνοεί την ανάπτυξη και την ευημερία των λαών τους.

3. Οι υπουργοί 'Άμυνας εξέτασαν επίσης τις εξελίξεις και τις προοπτικές όσον αφορά τις συνθήκες ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τις εντάσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

4. Οι υπουργοί εξέφρασαν την ανησυχία τους και καταδίκασαν κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εδαφική ακεραιότητα οποιασδήποτε χώρας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τόνισαν ότι είναι απαραίτητο για όλες τις χώρες να σέβονται το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη του ΟΗΕ, τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS) και όλες τις άλλες σχετικές συμφωνίες.

5. Οι υπουργοί 'Άμυνας συμφώνησαν σε κοινό όραμα που υποστηρίζει τη συνεχώς αυξανόμενη στρατηγική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου στο παρόν και στο μέλλον του χαρτοφυλακίου της ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής και της ασφάλειας, της ασφάλειας των γραμμών μεταφοράς και των διεθνών θαλάσσιων εμπορικών οδών.

Τόνισαν επίσης τη σημασία της συνεργασίας τους για την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, παρέχοντας μια πρόσθετη πηγή ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης. Αναγνώρισαν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις στον τομέα της ασφάλειας που καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση των προσπαθειών συντονισμού και συνεργασίας.

6. Οι υπουργοί 'Άμυνας των τριών χωρών εξέφρασαν τη βαθιά ανησυχία τους για την επανεμφάνιση των τρομοκρατικών οργανώσεων και τη δραστηριότητά τους σε πολλές εστίες συγκρούσεων και εντάσεων στη Μέση Ανατολή και στο αφρικανικό Σαχέλ. Ταυτόχρονα, το λαθρεμπόριο με όλες του τις μορφές, η παράνομη μετανάστευση και η εμπορία ανθρώπων εξακολουθούν να αποτελούν συνεχή πρόκληση.

Επιπλέον, το φαινόμενο των μισθοφόρων, η μεταφορά ξένων μαχητών και η υποστήριξη ένοπλων πολιτοφυλακών αποτελούν επικίνδυνη απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και επιβάλλουν περαιτέρω ευθύνες για τη συνεργασία και τον συντονισμό των αντιμέτρων κατά των προκλήσεων αυτών.

7. Οι υπουργοί 'Άμυνας εκτίμησαν τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ένοπλες Δυνάμεις των χωρών τους για την υλοποίηση των κοινών προγραμμάτων εκπαίδευσης των τριών κλάδων (Στρατός- Ναυτικό- Αεροπορία). Συζήτησαν επίσης και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συμμετοχή των φίλιων χωρών σε αυτές τις ασκήσεις, οι οποίες αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για τον συντονισμό και την ενοποίηση των δυνατοτήτων για την ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας.

8. Υπογράμμισαν τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για τον περιορισμό της παγκόσμιων εντάσεων ασφαλείας, τον μετριασμό της παγκόσμιας πόλωσης και τον άμεσο τερματισμό των ένοπλων συγκρούσεων. Τονίστηκε επίσης η αναγκαιότητα διευθέτησης των κρίσεων με διπλωματικά και πολιτικά μέσα για την αποφυγή μακροχρόνιων και γεωγραφικά τεταμένων αντιπαραθέσεων που θα βλάψουν ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερα τις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά τη διασφάλιση των βασικών και στρατηγικών αναγκών τους για διατροφική και ενεργειακή ασφάλεια και τις αμυντικές ανάγκες.

9. Οι τρεις υπουργοί 'Άμυνας συμφώνησαν στα εξής:

α. Να εντείνουν την επικοινωνία, τις διαβουλεύσεις, την ανταλλαγή πληροφοριών, τις αξιολογήσεις και τον συντονισμό των κοινών προσπαθειών για την αντιμετώπιση του εύρους των στρατιωτικών προκλήσεων και απειλών ασφάλειας σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και για την ικανοποίηση των απαιτήσεων ενίσχυσης της ασφάλειας και των συμφερόντων των τριών χωρών.

β. Να πραγματοποιηθεί η επόμενη τριμερής συνάντηση των Υπουργών 'Άμυνας της Αιγύπτου, της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ελλάδα το 2023».