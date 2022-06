Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: Η Τουρκία θα πληρώσει βαρύ κόστος αν αποτολμήσει στρατιωτική εμπλοκή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για εξοπλιστικά, τουρκικές προκλήσεις και Ουκρανία.

"Έχω τονίσει κατ’ επανάληψη ότι οι εντάσεις δεν προσφέρουν σε καμία πλευρά. Οι δυνατότητές μας αυτές είναι που αποθαρρύνουν την άλλη πλευρά από το να αποτολμήσει στρατιωτική εμπλοκή. Και αυτό διότι ξέρουν το βαρύ κόστος που θα αναγκάζονταν να πληρώσουν. Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πάντα σε εγρήγορση, σε ετοιμότητα και αποφασιστικές» τονίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, με συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Το Manifesto».

Ερωτηθείς αναφορικά με το τι σηματοδοτεί για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις το «Μητσοτάκης γιοκ» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που θέλησε να διακόψει κάθε επικοινωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό, το μέλος της κυβέρνησης τόνισε πως «ο Τούρκος Πρόεδρος, κάθε φορά που αισθάνεται απειλούμενος ή αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα, προκαλεί εντάσεις. Απλώς εκτίθεται στη διεθνή κοινότητα και ενισχύει τη φαρέτρα των ελληνικών επιχειρημάτων, τα οποία, άλλωστε, εξετέθησαν από τον κ. Μητσοτάκη στην αμερικανική ηγεσία και στο Κογκρέσο».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι «δεν θα είμαστε εμείς που θα διακόψουμε τους διαύλους συνεννόησης», διευκρινίζοντας όμως ότι «ο διάλογος, δεν συμβαδίζει με επιθετική ρητορική και προκλητικές συμπεριφορές. Δεν έχει κανένα νόημα τότε κι αυτό που πρέπει να αντιληφθεί ο Τούρκος Πρόεδρος είναι ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας για την ευρύτερη περιοχή, δεν κάνει όμως εκπτώσεις στην υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της». Και πρόσθεσε: «Ο Τούρκος Πρόεδρος σφάλλει αν νομίζει ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας ή δεν θα αντιμετωπίσει την επιβουλή της εδαφικής ακεραιότητάς της. Ασφαλώς και δεν θα είμαστε εμείς που θα προκαλέσουμε οποιαδήποτε ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Ο ελληνικός λαός πρέπει να αισθάνεται απολύτως ασφαλής, καθώς οι Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι παρούσες και σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή".

Αναφορικά με το εάν προβληματίζεται «από την πρόσφατη χαλαρή αντίδραση της Κομισιόν σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα», απάντησε ότι «η Κομισιόν έχει πολλές φορές υποστηρίξει την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά και έχει κρίνει, επίσης πολλές φορές, ως αντιπαραγωγικά τα οποιαδήποτε σχόλια που μπορεί να προέρχονται από Τούρκους αξιωματούχους Επομένως, ας μην υποτιμούμε τη στήριξη και την ασφάλεια που παρέχει η ΕΕ στην Ελλάδα. Κι ας αναρωτηθούμε πώς θα ήταν τα πράγματα εάν η Ελλάδα ήταν τώρα εκτός ΕΕ. Αν υπήρξε ποτέ μία περίοδος κατά την οποία η Ελλάδα θα έπρεπε να νιώθει ασφαλής και ήσυχη, είναι αυτή που διανύουμε τώρα. Η Ελλάδα δεν πρέπει να ανησυχεί, οι ευρωπαϊκές χώρες προστατεύονταν και προστατεύονται. Η άποψή μου είναι ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στην ασφάλεια της Ελλάδας ή κάποιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας».

Για τις υπερπτήσεις εξήγησε ότι «αποτελεί πάγια τουρκική τακτική η εκδήλωση προκλητικότητας.» «Οι γείτονες, κάθε φορά που νιώθουν να απειλούνται ή η διεθνής κοινότητα τους κάνει να αισθάνονται ανασφαλείς, αντιδρούν διαταράσσοντας το περιβάλλον ασφαλείας και σταθερότητας. Έτσι, όμως, επιτείνουν την αναξιοπιστία τους απέναντι στους συμμάχους τους. Και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς αλλά και εταίροι στην περιοχή» ήταν τα λόγια του, ενώ όσον αφορά το ενδεχόμενο αναβάθμισης των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16, ο υπουργός εξέφρασε τις αμφιβολίες του για το «αν τελικά θα εγκριθεί από τα νομοθετικά Σώματα των ΗΠΑ, Βουλή των Αντιπροσώπων και Γερουσία. Οι ΗΠΑ επίσης δεν θα μπορούσαν να αποδεχτούν την πώληση στην Τουρκία των F-35 όταν έχει προηγηθεί από τη Ρωσία η τουρκική αγορά των S-400. Είναι αυτονόητο ότι η όλη υπόθεση θα εξαρτηθεί από τη συνολική συμπεριφορά των Τούρκων. Η οποία θα αξιολογηθεί δεόντως από τις ΗΠΑ».



Για την αποστολή υλικού της Ελλάδας στην Ουκρανία, επανέλαβε ότι «η Ελλάδα έπραξε το καθήκον της έναντι της Ιστορίας που υπαγορεύει την αποτροπή κάθε εν εξελίξει αναθεωρητισμού από αυταρχικά καθεστώτα. Ιδίως όταν αυτού του είδους οι αναθεωρητισμοί μπορεί να βρουν και άλλους μιμητές. Η Ελλάδα ενίσχυσε την Ουκρανία στον αγώνα της να αντιμετωπίσει την εισβολή των Ρώσων με αμυντικό υλικό συνολικού βάρους 40 τόνων, που αποτελείται από πυρομαχικά διαφόρων διαμετρημάτων και τυφέκια. Αυτήν τη στιγμή επεξεργαζόμαστε την αποστολή αριθμού τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης με συμφωνημένη την αντικατάσταση αυτών από αντίστοιχο γερμανικό αμυντικό υλικό (οχήματα). Θα ήταν αδιανόητο να αποδυναμώναμε οποιοδήποτε σημείο στην αμυντική μας διάταξη προκειμένου να ενισχύσουμε κάποιον τρίτον που θα είχε ανάγκη την ενίσχυση αυτή. Προέχει πάντα η πατριωτική αντίληψη της υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων και της ακεραιότητας της χώρας. Το υπουργείο Άμυνας εφάρμοσε την κυβερνητική γραμμή επί του θέματος. Από την πρώτη στιγμή, χωρίς δισταγμό, διά στόματος του πρωθυπουργού, η γραμμή αυτή ήταν να ταχθεί η χώρα μας με τη σωστή πλευρά της Ιστορίας».

Τέλος, σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35, ο υπουργός σημείωσε: «Έχουμε προχωρήσει σε συζητήσεις με την κατασκευάστρια εταιρεία, τη Lockheed Martin, η οποία θέλει να ενισχύσει τη σχέση της με τη δική μας εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Ήδη ετοιμάζεται από τους επιτελείς τους το σχετικό επίσημο αίτημα (LOR). Η διαδικασία μέχρι την πρόσκτηση αναμένεται να έχει αρκετά μεγάλη διάρκεια. Η προσπάθεια θωράκισης της Ελλάδας μέσω της ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων συνεχίζεται και δεν υπάρχουν περιθώρια επανάπαυσης. Υπάρχει ένα σχέδιο οργανωμένο, κοστολογημένο και σε απόλυτη προτεραιότητα που έχει υποβληθεί απευθείας στον πρωθυπουργό κι έχει τύχει της εγκρίσεώς του. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η προμήθεια των “Rafale”, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του ανωτέρω σχεδιασμού».