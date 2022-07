Κοινωνία

Κούγιας: Το βίντεο αποδεικνύει την αθωότητα του Θέμη Αδαμαντίδη

Κατασκευασμένη χαρακτηρίζει την υπόθεση των καταγγελιών σε βάρος του Θέμη Αδαμαντίδη για ξυλοδαρμό ο συνήγορος του.

«Δεν υπάρχει ούτε τράβηγμα μαλλιών, ούτε χαστούκι στο πρόσωπο, ούτε καμία κλοτσιά που να χτύπησε την καταγγέλλουσα, ούτε ακούγονται βρισιές και το κυριότερο η καταγγέλλουσα φαίνεται να αποχωρεί από την σκηνή αγέρωχη και σχεδόν απολαμβάνουσα αυτό που συνέβη», τονίζει μεταξύ άλλων σε μακροσκελή επιστολή του ο γνωστός δικηγόρος, Αλέξης Κούγιας για βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας νωρίτερα σήμερα.

Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Κούγια:

"Όπως είναι γνωστό, η πρώην σύντροφος του Θέμη Αδαμαντίδη, αφού τον απομύζησε οικονομικά επί περίπου ένα χρόνο, λίγο μετά την ανακάλυψη του Θέμη Αδαμαντίδη ότι του έκλεψε 7.000 ευρώ, εξαιτίας της οποίας διέκοψε και τις σχέσεις τους, σκηνοθέτησε και κατασκεύασε μία εντελώς ψεύτικη ιστορία δήθεν ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό να τον εκβιάσει μέσω της αυτόφωρης διαδικασίας, αφού ο Θέμης Αδαμαντίδης είχε δύο συναυλίες το Σαββατοκύριακο, στην Λαμία και στην Μυτιλήνη.

Αφού αρχικά ισχυρίστηκε ψευδώς ότι είναι ακόμη σύντροφος του Θέμη Αδαμαντίδη, ενώ αυτή η σχέση είχε διακοπεί προ ενός μηνός μετά από ένα ταξίδι στο Μονακό, όπου υπήρξε ένα συμβάν με έναν Κύπριο επιχειρηματία, τον καταμήνυσε ψευδώς ότι ο Θέμης Αδαμαντίδης της τράβηξε τα μαλλιά, μετά την χαστούκισε στο πρόσωπο και στο τέλος την κλότσησε, ενώ συγχρόνως την εξύβριζε.

Σήμερα ο δικηγόρος της, που συνηθίζει να διαρρέει παρανόμως, υλικό δικογραφίας σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους με τους οποίους συνεργάζεται, παρουσίασε ένα βίντεο ενός λεπτού χωρίς να φαίνονται πρόσωπα, το οποίο αποδεικνύει ότι όλα όσα έχει ισχυριστεί η εντολέας του είναι ψέματα, αφού ακόμα και αν είναι ο κύριος Θέμης Αδαμαντίδης αυτός που απεικονίζεται στο βίντεο, δεν υπάρχει ούτε τράβηγμα μαλλιών, ούτε χαστούκι στο πρόσωπο, ούτε καμία κλοτσιά που να χτύπησε την καταγγέλλουσα, ούτε ακούγονται βρισιές και το κυριότερο η καταγγέλλουσα φαίνεται να αποχωρεί από την σκηνή αγέρωχη και σχεδόν απολαμβάνουσα αυτό που συνέβη, εικόνα που δεν ταιριάζει σε δήθεν κακοποιημένη γυναίκα, θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Όσο για την πρώην σύντροφο, βουλγαρικής καταγωγής, του Θέμη Αδαμαντίδη τα καλύτερα έρχονται και ήδη στο γραφείο μας έχουν φθάσει συγκλονιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν το πώς η συγκεκριμένη κυρία παραπλάνησε τον Θέμη Αδαμαντίδη πριν ένα χρόνο και ουσιαστικά απήγαγε τα παιδιά του και μετακόμισε στην Βουλγαρία, αλλά ο μεγαλόψυχος Θέμης Αδαμαντίδης, αντί να την εξοντώσει δικαστικά, της αγόρασε και σπίτι και δεν άφησε τα παιδιά του ούτε μία μέρα χωρίς χρήματα, όπως αποδεικνύεται από Extrait (ΕΞΤΡΕ) τραπεζών και την υπηρεσία της Western Union.

Εναντίον όσων δημοσιοποίησαν αυτό το βίντεο και μάλιστα το εμφάνισαν ως δήθεν να αποδεικνύει την ενοχή του κύριου Αδαμαντίδη, ενώ στην πραγματικότητα τον αθωώνει, θα υποβληθούν και μηνύσεις και αγωγές αποζημιώσεως.

Όσον αφορά το αυριανό Δικαστήριο, παρά το ότι ο κύριος Κούγιας παρίσταται σε δύο σοβαρές δίκες Folli Follie, ψευτογιατρός, θα γίνει κανονικά και θα υπάρξουν εκπλήξεις.

Υ.Γ. Πριν από λίγο στο site «Πρώτο Θέμα» δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες του δήθεν θύματος που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, είναι σίγουρα τραυματισμοί τους οποίους δεν προκάλεσε ο κύριος Θέμης Αδαμαντίδης, όπως αποδεικνύεται από το βίντεο που προεβλήθη και αυτό μπορεί να αποδειχθεί ιατροδικαστικώς. Αυτές οι συμπεριφορές αποδεικνύουν πόσο κατασκευασμένη είναι η υπόθεση κατά του Θέμη Αδαμαντίδη και αυτό θα αποδειχθεί αύριο στο Δικαστήριο.

Αθήνα, 3.7.2022

Με εκτίμηση και σεβασμό,

Αλέξιος Χ. Κούγιας"

