Χαλκίδα - Φωτιά σε αποθήκη: τροποποιήσεις δρομολογίων στον ΟΣΕ (εικόνες)

Τροποποιήσεις δρομολογίων στα τρένα λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής.

Φωτιά ξέσπασε κοντά στον σταθμό των τρένων στην Χαλκίδα, το βράδυ της Κυριακής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη του ΟΣΕ, κοντά στο κέντρο της Χαλκίδας, μετά την Παλιά Γέφυρα μπροστά από τον ΟΣΕ και σύμφωνα με περίοικους, ακούγονταν πολλαπλές εκρήξεις.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, τέθηκε υπο έλεγχο με την άμεση συνδρομή από 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Στην #πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στην Χαλκίδα επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2022

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, λόγω πυρκαγιάς σε αποθήκη κοντά στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Χαλκίδας, τα δρομολόγια Αυλίδα - Χαλκίδα - Αυλίδα πραγματοποιούνται με λεωφορεία μέχρι νεοτέρας.

