Ελ Σαλβαδόρ: καταστροφές από τη φονική καταιγίδα "Μπόνι"

Μεγάλες υλικές ζημιές και απώλεια ανθρωπινων ζωών από την καταιγίνα "Μπόνι".

Η τροπική καταιγίδα Μπόνι, η οποία βρίσκεται στις ακτές της κεντρικής Αμερικής στον Ειρηνικό Ωκεανό, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε υλικές ζημιές στο Ελ Σαλβαδόρ προχθές Σάββατο, όμως οι καταιγίδες που έφερε εξασθένισαν χθες Κυριακή στη χώρα.

Το θύμα ήταν μια νέα, 24 ετών, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Στη χώρα 6,7 εκατομμυρίων κατοίκων, η καταιγίδα ξερίζωσε δέντρα, υπερχείλισε ποτάμια, πλημμύρισε δρόμους, νοσοκομεία και σπίτια.

«Η Μπόνι προκάλεσε πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην παράλια ζώνη, στην οροσειρά ηφαιστειακών βουνών και στη μητροπολιτική περιοχή του Σαν Σαλβαδόρ, με ισχυρές ριπές ανέμων και χαλάζι κατά τόπους», ανέφερε το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Χουάν Κάρλος Μπιντεγκαΐν, 250 πολίτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους στο Σαν Σαλβαδόρ.

Πάντως χθες Κυριακή το πρωί, οι βροχές εξασθένισαν στη χώρα 20.742 τετραγωνικών χιλιομέτρων, όπου το 87% της επικράτειας χαρακτηρίζεται ευάλωτο σε πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η Μπόνι, που σχηματίστηκε στην Καραϊβική Θάλασσα, έφθασε πάνω από τη γη τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ανάμεσα στη Νικαράγουα και στην Κόστα Ρίκα, χωρίς να προκαλέσει μεγάλες ζημιές, κατά τις ως τώρα πληροφορίες.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του αμερικανικού Εθνικού Κέντρου Κυκλώνων (NHC), η καταιγίδα, που φέρνει ανέμους ταχύτητας ως και 95 χιλιομέτρων ανά ώρα, κινείται προς δυτική κατεύθυνση, καλύπτοντας 28 χ.α.ώ., ενώ, σύμφωνα με τη μεξικανική μετεωρολογική υπηρεσία, υπάρχει ενδεχόμενο να ενισχυθεί απόψε σε κυκλώνα Κατηγορίας 2 (στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον) καθώς πλησιάζει στη νοτιοδυτική ακτή του Μεξικού.

Η μετεωρολογική υπηρεσία του Μεξικού εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση για σφοδρές καταιγίδες, κατολισθήσεις, πλημμύρες, ισχυρούς ανέμους και θαλάσσια κύματα ύψους 5 μέτρων κατά μήκος των ακτών στον Ειρηνικό.

