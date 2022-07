Πολιτική

Τσαβούσογλου: Ο Μητσοτάκης ταπείνωσε τον εαυτό του

Νέα επίθεση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών προς την Ελλάδα και τον Πρωθυπουργό. Τα F-16 και το δείπνο Ερντογάν – Αναστασιάδη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταπείνωσε τον ίδιο του τον εαυτό, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός ο οποίος θυμήθηκε ξανά την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Αμεριακανικό Κογκρέσο.

Στη συνέντευξή του στο NTV ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε εναντίον της Τουρκίας και ικέτευσε το Κογκρέσο να μην δώσει τα F16 στην Άγκυρα, κάτι που όπως υποστήριξε είναι ενάντια στο πνεύμα της Συμμαχίας. Πάντως ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι τέτοιες προσπάθειες όπως αυτή του Έλληνα Πρωθυπουργού δεν θα είναι πρόβλημα για την Τουρκία. Σύμφωνα με τον Τσαβούσογλου υπάρχει ένα θετικό κλίμα στο Κογκρέσο τώρα για να πάρει η Τουρκία τα F16.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ρωτήθηκε και για τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν επειδή συμμετείχε σε ένα δείπνο που παρών ήταν και ο Νίκος Αναστασιάδης, τον οποίο η Τουρκία δεν αναγνωρίζει. Απάντησε πως «το να συναντόμαστε και να συζητούμε σε ανεπίσημα δείπνα δεν σημαίνει ότι τους αναγνωρίζουμε», είναι ανθρώπινο.

Για τη Φινλανδία και την Σουηδία, ο Τούρκος Υπουργός είπε πως αν δεν εφαρμόσουν το Μνημόνιο που υπέγραψαν στη Μαδρίτη τότε δεν θα τους επιτρέψουν την είσοδο στο ΝΑΤΟ.

