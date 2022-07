Κοινωνία

Δίκη ψευτογιατρού: Σήμερα η απολογία του “Dr Kontos”

Ο εμφανιζόμενος ως διακεκριμένος ογκολόγος ή νευρο-ογκολόγος καλείται να λογοδοτήσει για τα πεπραγμένα του

Επί οκτώ μήνες οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου άκουσαν τους δεκάδες μάρτυρες μίας από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις που έχουν φθάσει ποτέ στην ελληνική Δικαιοσύνη η οποία αφορά δώδεκα ανθρωποκτονίες, μεταξύ των οποίων και δύο ανήλικων παιδιών, και δεκατέσσερις απόπειρες ανθρωποκτονιών βαριά πασχόντων ασθενών.

Πρωταγωνιστής ένας άνθρωπος χωρίς την παραμικρή σχέση με την ιατρική, που επί σειρά ετών, με την βοήθεια μίας ομάδας προσώπων, προσποιούμενος τον κορυφαίο επιστήμονα "Δόκτορα Κόντος" χρεώνεται ότι οδήγησε είτε στον θάνατο είτε σε σοβαρότατες βλάβες τα θύματα του.

Σήμερα το δικαστήριο θα καλέσει στο βήμα τον 49χρονο Νίκο Κοντοστάθη, που δήλωσε ενώπιον των αρχών "εμπειρικός βοτανολόγος", να απολογηθεί για την δράση του "Dr Kontos" που περιγράφεται στο κατηγορητήριο. Ο εμφανιζόμενος ως διακεκριμένος ογκολόγος ή νευρο-ογκολόγος, που υποσχόταν ίαση σε καρκινοπαθείς και ασθενείς με βαριές νοσήσεις σήμερα καλείται να λογοδοτήσει για τα πεπραγμένα του. Πεπραγμένα, που σύμφωνα με τη δικογραφία, έτυχαν της συνδρομής άλλων 16 συγκατηγορουμένων τού "Dr Kontos" γιατρών, στελεχών συγκεκριμένης κλινικής, μίας μοναχής και άλλων, που φέρονται να ενίσχυαν σε ασθενείς την πεποίθηση ότι ο "ψευτογιατρός" ήταν υψηλού επιστημονικού κύρους.

Απολογούμενος ο "κορυφαίος ογκολόγος" θα επιχειρήσει σήμερα να δώσει απαντήσεις για την ελπίδα που του καταλογίζεται ότι πουλούσε και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ακριβά, σε ανθρώπους που ήταν αντιμέτωποι με βαριές παθήσεις. Θύματα του "Δόκτορος" είναι κυρίως καρκινοπαθείς, ενώ στη λίστα περιλαμβάνονται ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας που τους έπεισε πως θεραπεύεται πλήρως η ασθένεια τους, η περίπτωση ασθενούς που μετά από χειρουργείο σε ιδιωτική κλινική παρουσία του "δόκτορος Κόντος" για τραυματισμό στην σπονδυλική στήλη λόγω πτώσης με αλεξίπτωτο, κατέστη σε ποσοστό 92% ανάπηρος.

Ο 49χρονος καλείται να λογοδοτήσει για κατηγορίες που αφορούν ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή και σε απόπειρα, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη από κοινού, διακίνηση ναρκωτικών διακεκριμένη και κατ' επάγγελμα, κακουργηματική απάτη κατ' εξακολούθηση και σε απόπειρα, αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος, πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση, οπλοκατοχή και παραβίαση του νόμου περί αρχαιοτήτων.

Η ακροαματική διαδικασία, που ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο, ανέδειξε τραγικές λεπτομέρειες για τη δράση του Κοντοστάθη, που στην συντριπτική πλειοψηφία των υπό κρίση περιπτώσεων φαίνεται να εκμεταλλεύθηκε τρεις συνθήκες: τον τρόμο και την απόγνωση απέναντι σε πολύ σοβαρές παθήσεις, τη θρησκευτική πίστη και την εμπιστοσύνη σε πρόσωπα της εκκλησιαστικής κοινότητας και την αμφιβολία για τους επιστήμονες.

Η εγκατάλειψη της φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών και η παράδοσή τους στα βότανα, τα δήθεν φάρμακα και στις εξαντλητικές δίαιτες που τους πρότεινε ο "δόκτορας" λάμβανε μέσα σε πολλούς από αυτούς όπως είπαν στο δικαστήριο, μεταφυσικές διαστάσεις σαν να τους δίνονταν "η χάρις του Θεού" μέσω ενός τόσο σπουδαίου επιστήμονα, που τους έπειθε πως μπορούν να επανέλθουν γρήγορα στην προ της ασθένειας ζωή τους. Για πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους η "ιατρική" του 49χρονου φάνταζε ως ο δρόμος προς την λύτρωση τους από την ασθένεια.

Απολογούμενος ο 49χρονος ενώπιον του ανακριτή, τον Ιούνιο του 2020, είχε ισχυριστεί πως δεν εξαπάτησε τα θύματα του και πως ουσιαστικά αυτό που έκανε ήταν να προσφέρει ποιοτικότερη επιμήκυνση ζωής σε ετοιμοθάνατους. «Προσέφερα θεραπευτικές υπηρεσίες ή σε περίπτωση που κάποιος δεν αποδέχεται αυτές τις μεθόδους, προσέφερα θετικές, αν μη τι άλλο, υπηρεσίες placebo. Το ζητούμενο ήταν η ποιοτική επιμήκυνση της ζωής, των κατά τα λοιπά, δυστυχώς, ετοιμοθάνατων ανθρώπων» ανέφερε χαρακτηριστικά σε υπόμνημα που είχε παραδώσει στον δικαστικό λειτουργό. Είχε πει επίσης πως αρχικά δήλωνε πως είναι «βοτανολόγος έστω και εμπειρικός» αλλά «στη συνέχεια με πήρε η κατρακύλα και ξεκίνησα να απολαμβάνω τον τίτλο τού γιατρού, διανθίζοντάς τον με διάφορες επιπλέον ιδιότητες βρισκόμενος σε μία ψυχολογική κατάσταση αδράνειας, χωρίς δηλαδή να μου περνάει από το μυαλό ότι αυτό πρέπει να σταματήσει».

Ο "Δόκτορας Κόντος" συμπλήρωσε τον περασμένο Δεκέμβριο 18 μήνες προσωρινής κράτησης για τη δικογραφία που δικάζεται, ωστόσο παραμένει στη φυλακή καθώς σε βάρος του εκδόθηκε τον ίδιο μήνα νέο ένταλμα προσωρινής κράτησης, με ισχύ 12 μηνών, για την κατηγορία τής νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

