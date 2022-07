Οικονομία

Σταϊκούρας για ακρίβεια: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες παρεμβάσεις τον Σεπτέμβριο

Τι είπε για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης σε δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους, την επιστρεπτέα προκαταβολή και την επιταγή ακρίβειας.

Μέχρι τις 15 Ιουλίου θα έχουν καταβληθεί τα ποσά που θα προκύψουν από το Power Pass για τις αποζημιώσεις από τις επιπλέον χρεώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα έως και τα 600 ευρώ, σύμφωνα με τα όσα τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στην τηλεόραση του Open.

Παράλληλα ο υπουργός άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες παρεμβάσεις από τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Σημείωσε ότι η δημοσιονομική εικόνα είναι θετική και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να δημιουργηθεί και νέος δημοσιονομικός χώρος.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε «βρήκαμε δημοσιονομικό χώρο και δίνουμε αυτό το “μαξιλαράκι” πίσω στους πολίτες σε επιδοτήσεις στα καύσιμα, στην ενέργεια. Τώρα δημιουργείται ένας νέος χώρος για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν από το Σεπτέμβριο» υπογράμμισε.

Παράλληλα σημείωσε ότι αν και κανείς δεν γνωρίζει την πορεία των αυξήσεων σε φυσικό αέριο και καύσιμα εκτιμά ότι θα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα οπότε τα 6 δισ. ευρώ πρέπει να γίνουν περισσότερα.

Αναφερόμενος στην εισφορά αλληλεγγύης ο κ. Σταικούρας υποστήριξε πως «έχουμε υποχρέωση να την καταργήσουμε για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους. Είναι μια δέσμευσή μας για την οποία πρέπει να εξοικονομήσουμε 450 εκατ. ευρώ ώστε να εφαρμοστεί».

Ανέφερε επίσης ότι οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται γιατί τα έσοδα είναι πάνω από τις αρχικές εκτιμήσεις γεγονός που επιτρέπει «να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών».

Έσπευσε πάντως να διευκρινίσει ότι «οι ανάγκες είναι απεριόριστες ενώ οι πόροι περιορισμένοι γι΄αυτό θα βοηθήσουμε στοχευμένα όσους έχουν ανάγκη. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Σε ότι αφορά την επιστρεπτέα προκαταβολή τόνισε ότι μέσα στην εβδομάδα θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά και θα γνωρίζουν οι πολίτες τι θα πρέπει να επιστρέψουν στο κράτος και μένει να αποφασίσουν οι ίδιοι εάν θα το πληρώσουν εφάπαξ με έκπτωση 15% ή σε 96 δόσεις.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το μέτρο το πήγαμε αρκετά πίσω. Ήταν 8,3 δισ. ευρώ. Εκτιμούμε ότι θα επιστραφούν περίπου 3 δισ. Αρκετές επιχειρήσεις το 2021 είχαν πολύ καλές επιδόσεις. Οπότε τα κουρέματα ήταν πολύ λιγότερα. Σημειώστε ότι συνολικά οι επιχειρήσεις το 2021, είχαν υψηλότερο τζίρο από το 2021».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτημα εάν θα υπάρξουν αύριο ανακοινώσεις για νέα επιταγή ακρίβειας σημείωσε ότι «δεν θα ανακοινωθεί τίποτα αύριο, μόλις ανακοινώσαμε τα μέτρα για τα καύσιμα. Οι πολίτες δεν έχουν δει ακόμα στο πορτοφόλι τους την παρέμβαση για στην ενέργεια, θα το δει έως 15 Ιουλίου. Βήμα βήμα. Αυτή την στιγμή προέχει οι πολίτες να δουν στους λογαριασμούς τους 600 εκατ. ευρώ, από τα καύσιμα και την επιδότηση ρεύματος».

