Λέων στο “Πρωινό”: Αυτά τα παιδάκια δυστυχώς λίγοι τα έχουν υπερασπιστεί

Τι απαντά στην επίθεση που δέχτηκε από τη Ρούλα Πισπιρίγκου μέσω δελτίου τύπου που εκδόθηκε

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων μίλησε στην εκπομπή "ΤοΠρωινό" για την επίθεση που δέχτηκε από τη Ρούλα Πισπιρίγκου μέσω δελτίου τύπου που εκδόθηκε.

Την ώρα που η Ρούλα Πισπιρίγκου ετοιμάζεται να καταθέσει για τις δολοφονίες της Μαλένας και της Ίριδας, οι στενοί συγγενείς της, υπέγραψαν μαζί με εκείνη, ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων, στο οποίο επιτίθεται στον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων αλλά και στην παιδοψυχολόγο Δέσποινα Σαβόγλου κοινοποίησε στα ΜΜΕ η πλευρά της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Η οικογένεια Πισπιρίγκου χαρακτηρίζει τον ιατροδικαστή Λέων «ανεύθυνο» με αφορμή τις τοποθετήσεις του για την υπόθεση της Πάτρας και μάλιστα τον αμφισβητεί αναφέροντας ότι «η επιστημονική εγκυρότητα των απόψεών του είναι πολύ περιορισμένη».

Ο ίδιος έδωσε την δική του απάντηση "δεν έχω μάθει να κρύβομαι, το δελτίο αυτό δεν συντάχθηκε μόνο από συγγενείς της Πισπιρίγκου" και συνέχισε "αυτά τα θύματα από το έγκλημα του αιώνα λίγοι τα έχουν υπερασπιστεί, ένιωθα χρέος με επιστημονικά δεδομένα να υπερσπιστώ αυτά τα παιδιά".

Σε ερώτηση για το αν δέχτηκε πρόταση από την Πισπιρίγκου να γίνει τεχνικός της Σύμβουλος "επειδή σέβομαι κάποια άτομα δεν θα απαντήσω και επίσης το αν το πανάκι απορρόφησε υγρό από τους πνεύμονες ή τη στοματική κοιλότητα μικρή σημασία έχει".

