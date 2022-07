Πολιτική

Δένδιας: Η Ελλάδα θα είναι παρούσα στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό, στο δείπνο εργασίας της Διάσκεψης για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε χθες, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο δείπνο εργασίας της Διάσκεψης για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Στη Διάσκεψη συμμετέχουν αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων και υπουργοί από περίπου 40 χώρες καθώς και εκπρόσωποι από διεθνείς οργανισμούς. Ο υπουργός υπογράμμισε την ελληνική συνεισφορά, τονίζοντας ότι η Ελλάδα, από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Πρόσθεσε ότι η χώρας μα θα είναι παρούσα στην ανοικοδόμηση της χώρας με στόχο να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του κράτους

Στο περιθώριο της Διάσκεψης, ο υπουργός Εξωτερικών πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρόεδρο και υπουργό Εξωτερικών της Ελβετίας Ignazio Cassis. O κ. Cassis εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας καθώς και για τη στήριξη της σχετικής Ελβετικής πρωτοβουλίας. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα έχει ήδη διμερώς προσφέρει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ συνεχίζει να συνεισφέρει μέσω των σχετικών προγραμμάτων της ΕΕ.

Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε επίσης με τον Κροάτη ομόλογό του, Gordan Grlic-Radman με τον οποίο συζήτησε, πέραν της κατάστασης στην Ουκρανία, για τις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια, όπου για ακόμη μια φορά υπήρξε σύγκλιση απόψεων αναφορικά με την ευρωπαϊκή προοπτική της εν λόγω περιοχής.

Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Δανό ομόλογό του Jeppe Kofod. Ο ΥΠΕΞ συλλυπήθηκε τον Δανό ομόλογό του για το πρόσφατο εγκληματικό συμβάν στο εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάγης.

Με αφορμή την ένταξη της Δανίας στην ΚΠΑΑ, εξέτασαν εν συντομία το ζήτημα της επικείμενης ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, καθώς και των προκλήσεων ασφαλείας που αντιμετωπίζουν οι δυο αυτές χώρες.

Επιπλέον, ο κ. Δένδιας απηύθυνε πρόσκληση στην υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου και Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Ολλανδίας, κυρία Liesje Schreinemacher, να επισκεφθεί την Αθήνα προκειμένου να συζητήσουν θέματα διμερούς εμπορίου, καθώς και την μεταφορά τεχνογνωσίας σε ζητήματα αναπτυξιακής πολιτικής.

Τέλος, ο ΥΠΕΞ είχε την πρώτη του συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών του Λιχτενστάιν, Dominique Hassler. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων αλλά και στην ελληνική υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

