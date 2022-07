Life

Bella Hadid: H πρώτη φωτογραφία με τον σύντροφό της! (εικόνες)

Το τρυφερό φιλί του ζευγαριού!

Η Bella Hadid εδώ και αρκετούς μήνες βρίσκεται σε σχέση με τον Marc Kalman. Ωστόσο το μοντέλο θέλει να διαφυλάσσει την προσωπική του ζωή και να απασχολεί μόνο με τα επαγγελματικά του.

Πρόσφατα όμως η μελαχρινή καλλονή έκανε την εξαίρεση και μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της, μια τρυφερή ανάρτηση με τον αγαπημένο της.

