Φωτιές - Ενεργοποίηση Copernicus για Πόρτες Αχαΐας και Ιτέα Άμφισσας

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις περιοχές Πόρτες Αχαϊας και Ιτέα 'Αμφισσας.

Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περιοχές Πόρτες Αχαϊας και Ιτέα 'Αμφισσας, που επλήγησαν από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή 3 Ιουλίου και τη Δευτέρα 4 Ιουλίου αντίστοιχα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε ως Εθνικό Σημείο Επαφής την υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις περιοχές Πόρτες Αχαϊας και Ιτέα 'Αμφισσας, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για τη διαχείριση του έργου τους.

