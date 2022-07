Αθλητικά

Ο Κύργιος κατηγορείται για επίθεση στην πρώην συντροφό του

Τα ΜΜΕ της Αυστραλίας αναφέρουν ότι η κατηγορία σχετίζεται με την καταγγελία που έκανε η πρώην σύντροφος του Κύργιου, Κιάρα Πασάρι.

Η αστυνομία της Καμπέρα έκανε σήμερα γνωστό ότι ο Νικ Κύργιος θα παρουσιαστεί τον επόμενο μήνα ενώπιον δικαστηρίου της πόλης, καθώς του απαγγέλθηκε κατηγορία για επίθεση που αφορά σε περυσινό συμβάν. Η σχετική ανακοίνωση από την αστυνομία της πρωτεύουσας της Αυστραλίας δεν κατονομάζει τον Ελληνοαυστραλό τενίστα, αλλά οι "Canberra Times" δημοσιεύουν δηλώσεις του δικηγόρου του άλλοτε Νο 13 της παγκόσμιας κατάταξης που λέει ότι η κατηγορία σχετίζεται με «οικιακή σχέση».

Η ανακοίνωση αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο 27χρονος είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου «στις 2 Αυγούστου σε σχέση με μια κατηγορία για κοινή επίθεση, ύστερα από περιστατικό τον Δεκέμβριο του 2021». Τα ΜΜΕ της Αυστραλίας αναφέρουν ότι η κατηγορία σχετίζεται με την καταγγελία που έκανε η πρώην σύντροφος του Κύργιου, Κιάρα Πασάρι.

«Είναι στο πλαίσιο μιας οικιακής σχέσης» είπε ο συνήγορος του Κύργιου, Τζέισον Μόφετ, σύμφωνα με τους "Canberra Times", και συμπλήρωσε: «Η φύση της καταγγελίας είναι σοβαρή και ο κ. Κύργιος παίρνει τον ισχυρισμό πολύ σοβαρά. Δεδομένου ότι το θέμα είναι ενώπιον του δικαστηρίου... δεν έχει κάποιο σχόλιο σε αυτό το στάδιο, αλλά εν καιρώ θα εκδώσουμε ανακοίνωση για τα ΜΜΕ».

