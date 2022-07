Κοινωνία

Ενημέρωση Πυροσβεστικής - Πόρτο Γερμενό: βελτιωμένη η κατάσταση - η εικόνα στα υπόλοιπα πύρινα μέτωπα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, 65 δασικές πυρκαγιές έλαβαν χώρα το τελευταίο 24ωρο.

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι σε δασική έκταση στο Πόρτο Γερμενό. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, ανθυποπυραγός, Ραφαέλα Τζίμα, «αυτή την στιγμή η κατάσταση της πυρκαγιάς παρουσιάζει σταθερή μείωση στο ρυθμό εξάπλωσής της, ενώ σε μερικά σημεία η έντασή της έχει εκμηδενιστεί» και προσέθεσε ότι συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Συνολικά, το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 65 δασικές πυρκαγιές στη χώρα, εκ των οποίων η σημαντικότερη εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε δασική έκταση στο Πόρτο Γερμενό.

Μετά από εισήγηση του επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μύτικα προς ασφαλή κατεύθυνση. Ακόμη, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς παρέχει ο ελληνικός στρατός, εθελοντές, η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και μηχανήματα έργου, αλλά και οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

Την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Σχετικά με τις υπόλοιπες πυρκαγιές η κ. Τζίμα είπε ότι στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον 'Αγιο Ιωάννη Κορινθίας στις 3 παρα 10 το μεσημέρι επιχειρούν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις και τόνισε ότι ένα μέρος της πυρκαγιάς έχει ελεγχθεί, αλλά το φαινόμενο παραμένει σε εξέλιξη χωρίς όμως να απειλεί κάποια κατοικημένη περιοχή. Όσον αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στις 3 παρα 10 στο Καλαμάκι Αχαϊας η κ. Τζίμα ανέφερε ότι έχει ελεγχθεί.

Ακόμη, πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη 1 το μεσημέρι επί της Λεωφόρου Μαραθώνος στο Πικέρμι Αττικής, η οποία, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου, αντιμετωπίστηκε μέσα σε 20 λεπτά από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο.

Παράλληλα, σε γενική επιφυλακή έχει τεθεί το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, ενώ σε επιφυλακή επίσης παραμένουν όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας δεδομένου ότι και για αύριο Τετάρτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο.

Επιπλέον, η εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ, απηύθυνε έκκληση να ενημερώνονται όλοι από τις επίσημες ανακοινώσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς όπως είπε, «έχει διαπιστωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι πληροφορίες που μεταδίδονται αναφορικά με την εξέλιξη των πυρκαγιών δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δυσχεραίνουν το έργο της Πυροσβεστικής και των αρχών που εμπλέκονται στη διαχείριση των συμβάντων».

Τέλος, η κ. Τζίμα απηύθυνε έκκληση προς όλους τους πολίτες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς. «Παραμένουμε όλοι μας πολύ προσεκτικοί. Αρκούν λίγα μόλις δευτερόλεπτα για να γίνει η φλόγα πυρκαγιά», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Την “έσπασε” στο ξύλο ο κουνιάδος της

Power Pass – Αναγνωστόπουλος: Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία

Θεσσαλονίκη: Παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη φίλη της κόρης του